'Tuzu' yetmedi 280 milyon lira zarar açıkladı!

Sosyal medyada et kesme ve “Salt Bae” tuz serpme hareketiyle tanınan ünlü şef Nusret Gökçe, restoranlarının zarar ettiğini bildirildi. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve ABD’de de restoranları bulunan Gökçe’nin, Londra’daki mekanının 5 milyon pound zarar ettiği duyuruldu. Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Gökçe'nin geçen yıl 5 milyon pound kaybettiği belirtilirken, ünlü şefin ABD'deki işletmelerini de kapattığı kaydedildi.

Dünyanın gözde şehirlerinde 11 restoranı bulunuyor

Miami, New York, Dubai, İstanbul ve Milano da dahil olmak üzere 11 restoranı bulunan Gökçe'nin Meksiko ve Ibiza'ya da restoran açma planları yaptığı kaydedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Uluslararası başarısına ve Londra'daki restoranın 10 milyon pound gelir elde etmesine rağmen şirket 2024'te 5.5 milyon pound zarar açıkladı. Nusr-Et'in ABD kolu, İngiliz şirketinin tam olarak sahip olduğu bir yan kuruluştur, yani buradaki restoranların kapanması şirket raporlarında bir kayıp olarak kayıtlara geçti. En iyi zamanlarında ABD'de 7 restoranı vardı" hatırlatmasını da yaptı.

Şirketin halen 2.3 milyon poundu var

Nusr-Et'in Dallas, Las Vegas, Boston ve New York ile birlikte Beverly Hills'teki restoranlarını kapattığı belirtilirken, "Geçen yılki büyük zarara rağmen şirketin halen 2.3 milyon poundu var. Bu da önceki yılın 8.1 milyon poundluk gelirinden kalanlar" denildi. Diğer taraftan Nusret Gökçe'nin kişisel servetinin en az 44 milyon pound olduğu da belirtildi.