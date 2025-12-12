TV+ aralık ayında sinemaseverleri kült serilerle buluşturuyor

Türkiye’nin içerik platformu TV+, ödüllü dizi ve filmler, spor yayınları, belgeseller, çocuk içerikleri, canlı kanalları ve HBO Max kütüphanesi ile “TV+ sana yeter” diyerek izleyicilerine yine geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Platformda bu ay, kültleşmiş film serileri de dikkat çekiyor. TV+ sinemaseverleri Bourne serisi, Rocky serisi, Creed serisi, Gladiator ve The Hobbit gibi yıllar geçse de eskimeyen güçlü filmler ile bir yolculuğa çıkarıyor. Aynı zamanda çok sevilen Sanctuary dizisinin ikinci sezonu ve izleyicilerin favorilerinden Gassal da ikinci sezonuyla bu ay izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca nostalji rüzgârı yaratacak iki yeni içerik daha dikkat çekiyor; 80’lerin unutulmaz klasiklerinden ALF ve Moonlighting.

İşte TV+’ta ekranlara gelecek tüm aralık içerikleri:

Bir efsane: The Hobbit

The Lord of the Rings evreninin hayranlarının vazgeçilmezi olan The Hobbit, J.R.R. Tolkien’in klasik eserinden uyarlanan ve Peter Jackson’ın yönetmenliğinde üçleme olarak beyazperdeye taşınan 3 filmlik bir seri. Başrollerde Martin Freeman (Bilbo Baggins), Ian McKellen (Gandalf), Richard Armitage (Thorin Oakenshield) ve Evangeline Lilly gibi güçlü isimler yer alıyor.

Hikâye, Shire’ın huzurlu dünyasında yaşayan Bilbo Baggins’in, Gandalf ve bir grup cüceyle birlikte çıktığı epik yolculuğu konu alıyor.

Görsel efektleri, müzikleri ve epik anlatımıyla The Hobbit, fantastik türü sevenler için hem nostaljik hem de çarpıcı bir deneyim sunuyor.

Rocky serisi TV+’a geliyor

Sinemanın efsanelerinden biri olan Rocky, 1976’da vizyona giren ilk filmle birlikte tüm dünyada bir fenomen haline geldi. Başrolde, aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Sylvester Stallone, mütevazı bir boksör olan Rocky Balboa’ya hayat veriyor. Philadelphia’nın kenar mahallelerinden gelen Rocky’nin, şampiyonluk yolundaki mücadelesi yalnızca ringdeki yumruklarla değil, hayallerine ve umuduna tutunmasıyla şekilleniyor. Serinin ilk filmi, John G. Avildsen yönetmenliğinde çekildi ve En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu olmak üzere tam üç dalda Oscar kazanarak sinema tarihine geçti.

Devam filmleriyle birlikte ikonik bir spor destanına dönüşen Rocky, serinin tüm filmleriyle TV+’ta izleyicilere müthiş bir nostalji deneyimi sunuyor.

Creed serisi 3 filmi ile TV+’ta!

“Creed” serisi, Rocky evreninin ruhunu modern bir dokunuşla sürdürüyor. Yönetmen Ryan Coogler, spor ve dramı ustaca harmanlayarak izleyiciyi ringin içine çekiyor. Michael B. Jordan, karizmatik ve azimli genç boksör Adonis Creed olarak sahnede parlıyor; Sylvester Stallone ise Rocky Balboa rolüyle hem mentor hem de duygusal bir bağ sunuyor. Hikâye, geçmişin gölgesinde kendi yolunu bulmaya çalışan bir sporcunun azmi, aile bağları ve kişisel mücadeleleri etrafında dönüyor. Her yumruk, her antrenman sahnesi izleyiciye enerji ve motivasyon aşılıyor, sporun bir yaşam tarzı olduğunu hatırlatıyor.

Bourne Serisi

Bourne serisi, aksiyon sinemasının modern klasikleri arasında özel bir yere sahip. Matt Damon’ın ikonik Jason Bourne karakteriyle hafızasını arayan bir ajanın temposu hiç düşmeyen yolculuğu, Paul Greengrass’ın kinetik yönetimi ve serinin kendine has gerçekçi stiliyle birleşince ortaya baştan sona sürükleyici bir dünya çıkıyor.

The Bourne Identity, Supremacy, Ultimatum ve Jason Bourne filmleri, Damon’ın performansıyla dönemin aksiyon anlayışını yeniden tanımlarken; The Bourne Legacy ise Jeremy Renner’ın başrolünde farklı bir perspektif sunuyor.

Gladiator

Gladiator, sinemanın zirvelerinden biri olarak kabul edilen unutulmaz bir başyapıt. Ridley Scott’un yönetmenliğinde 2000 yılında vizyona giren film, Roma İmparatorluğu döneminde ihanete uğrayarak köleliğe düşen General Maximus Decimus Meridius’un (Russell Crowe) intikam ve onur mücadelesini konu alıyor.

Başrolde Oscar ödüllü performansıyla Russell Crowe, karşısında ise Commodus rolünde Joaquin Phoenix yer alıyor. Film, görkemli savaş sahneleri, arenadaki nefes kesen dövüşleri ve derin dramatik yapısıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı. En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu dahil 5 Oscar ödülü kazanan Gladiator, sinema tarihinin en etkileyici epik yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı.

80’lerin unutulmaz sitcom klasiği geri dönüyor: ALF

ALF, mizah dolu hikâyesi ve sevimli uzaylı karakteriyle yeniden ekranlarda. Paul Fusco’nun yarattığı ve aynı zamanda seslendirdiği ALF, Tanner ailesinin evine düşen sıra dışı bir misafiri konu alıyor. Max Wright, Anne Schedeen, Andrea Elson ve Benji Gregory’nin yer aldığı kadro, sıcak aile dinamikleriyle izleyiciyi hem güldürüyor hem de nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Uzaydan gelen bu komik karakter, pizza sevgisi, sivri dilli esprileri ve ev halkıyla yaşadığı eğlenceli çatışmalarla bir ikon haline gelmişti. Şimdi ise TV+’ta yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Moonlighting

80’lerin kült dizilerinden Moonlighting, komedi, dram ve gizem sevenler için unutulmaz bir yapım olarak yeniden ekranlara geliyor.

Glenn Gordon Caron’un yaratıcısı olduğu dizi, 1985–1989 yılları arasında yayınlanarak televizyon tarihine damga vurdu. Başrollerde Cybill Shepherd (Maddie Hayes) ve Bruce Willis (David Addison) yer alıyor; ikiliye Allyce Beasley (Agnes DiPesto) ve Curtis Armstrong (Herbert Viola) eşlik ediyor.

Hikâye, eski model Maddie Hayes’in iflas eden şirketini kurtarmak için esprili ve zeki dedektif David Addison ile kurduğu Blue Moon Dedektiflik Bürosu’nu merkezine alıyor.

Gassal – 2. sezon

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal, ikinci sezonuyla TV+’ta izleyicilerle buluşuyor. Başarılı oyuncu Ahmet Kural’ın kadrosunda yer aldığı yeni sezonda, hikâye daha da derinleşirken karakterlerin içsel çatışmaları ve sürükleyici olay örgüsü dikkat çekiyor. Yapım, güçlü atmosferi ve dramatik anlatımıyla, tabii iş birliğiyle TV+’ta izleyiciyle buluşuyor.

Sanctuary ikinci sezonuyla geliyor

Sanctuary: A Witch’s Tale, ikinci sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşuyor. İlk sezonunda güçlü kadın karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi; yeni bölümlerde temposunu daha da artırıyor. Bu sezonda, karakterler geçmişleriyle yüzleşirken yeni çatışmalar ortaya çıkıyor ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

Little Disasters

Modern anneliğin görünmeyen çatlaklarını gözler önüne seren Little Disasters, Sarah Vaughan’ın çok satan romanından uyarlanan güçlü bir drama. Dizi, birbirinden farklı hayatlara sahip dört yakın arkadaşın annelik deneyimlerini ve dostluklarını mercek altına alıyor. Dostlukların kırılganlığını, aile bağlarının sınırlarını ve modern yaşamın baskılarını çarpıcı bir şekilde ekrana taşıyor.

The Most Precious of Cargoes

Animasyon, dram ve tarih sevenler için çarpıcı bir yapım: The Most Precious of Cargoes, savaşın gölgesinde insanlık ve umut üzerine dokunaklı bir hikâye sunuyor ve Michel Hazanavicius’un yönetmenliğini üstlendiği film, Jean-Claude Grumberg’in aynı adlı eserinden uyarlanıyor.

II. Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın derin ormanlarında yaşayan yoksul bir oduncu ve eşinin hayatına odaklanan film, çocuk sahibi olamayan bir çiftin, ormandan geçen bir trenden düşen gizemli bir paket ile değişen hayatını, güçlü bir animasyon diliyle anlatıyor.

Sherlock

Arthur Conan Doyle’un klasik dedektif hikâyelerini modern Londra’ya taşıyan Sherlock, zekâ dolu kurgusu ve stil sahibi anlatımıyla ekranların en unutulmaz yapımlarından biri.

Gizem, suç ve dramı bir araya getiren yapım, her bölümde izleyiciyi sürükleyici bir bulmacanın içine çekiyor; Londra’nın sokaklarını bir yaşam tarzı sahnesine dönüştürüyor. Sherlock, dostluk, zekâ ve modern yaşamın karmaşasıyla örülü bir hikâye sunuyor.

Whatever It Takes: Inside the eBay Scandal

Belgesel severleri ekrana kilitleyecek Whatever It Takes: Inside the eBay Scandal, kurumsal dünyanın karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

Yönetmenliğini Emmy ödüllü Erin Lee Carr’ın üstlendiği yapım, gerçek olaylardan yola çıkarak eBay’in üst düzey yöneticilerinin karıştığı şok edici skandalları mercek altına alıyor. Belgesel, mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve özel röportajlarla güçlendirilmiş anlatımıyla, modern iş dünyasında güç, kontrol ve etik sınırların nasıl aşılabildiğini gözler önüne seriyor.

Bird

Andrea Arnold’un imzasını taşıyan Bird, Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve drama türünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkan bir yapım.

Film, İngiltere’nin kenar mahallelerinde yaşayan genç bir baba olan Bug’un hikâyesini anlatıyor. Hayatını iki küçük çocuğuna adayan Bug, bir gün karşısına çıkan gizemli Bird ile tanışıyor ve bu karşılaşma hem kendi kimliğini hem de ailesiyle olan bağlarını sorgulamasına yol açıyor.

Bird, aile, aidiyet ve özgürlük temalarını güçlü bir görsel dil ve duygusal yoğunlukla işleyerek izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor.