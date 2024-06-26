TV8'de bir ilk: Şirket, bono ihracıyla borçlanmaya gidiyor

TV8 ilk kez borçlanma piyasasına çıkıyor.

Şirket, 125 milyon TL tutarlı 98 gün vadeli bono ihracı için 26-27 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. Şirketin bono ihracında yıllık basit faiz yüzde 58 olarak belirlenirken, bileşik faiz ise yüzde 71,44 seviyesinde oluştu.

Bloomberght'nin haberine göre ihraçta yetkili kuruluş İnfo Yatırım olurken, ihracın nitelikli yatırımcılara yapılacağı belirtildi.

Yatırımcı sunumunda Acunmedya'nın 2023 yılında 350 milyon dolarlık konsolide gelir yazdığı, çalışan sayısının 2 bin 100 olduğu ifade edildi. Sunumda TV8'in 2023 gelirinin ise 3,9 milyar TL olduğu açıklandı. Şirketin çalışan sayısının da 200 olduğu belirtildi.

Sunumda şirketin brüt kârının 2023 yılında 1,5 milyar TL olduğu, brüt kâr marjının da yüzde 37 olduğu bildirildi. Sunuma göre FAVÖK ise aynı dönemde 1,05 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde FAVÖK marjı yüzde 27 oldu.

Şirketin toplam varlıkları 2023 itibariyle 2,5 milyar TL olurken, toplam finansal yükümlülükleri ise 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 itibariyle net borç ise 523 milyon TL oldu.

Sunumda finansman bonosunun ihracının kullanımına ilişkin olarak "Şirket, borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu ağırlıklı olarak likidite yönetiminde ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanacaktır" ifadeleri yer aldı.