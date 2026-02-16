Uber, 7 Avrupa ülkesinde teslimat hizmetine başlıyor

Uber, 2026 yılı boyunca Avusturya, Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi pazarlarda hizmet vermeye başlayacak. Bu hamlenin önümüzdeki üç yıl içinde brüt rezervasyonlarda 1 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor.

Uber'in küresel teslimat başkanı Susan Anderson, Financial Times'a verdiği demeçte Avrupa'da "işleri sarsmak" zamanının geldiğini söyledi. "Yerleşik oyuncunun rahatladığı yedi yeni pazara girmekten heyecan duyuyoruz. Standardı yükseltmenin, işleri sarsmanın ve kategori genelinde daha iyi değer sunmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Romanya'yı da kapsayan genişleme, son derece rekabetçi Avrupa yemek teslimat pazarında yaşanan konsolidasyon dalgasının ortasında gerçekleşiyor.

Finlandiya merkezli Wolt, 2022’de ABD'li DoorDash tarafından satın alınmıştı. Geçen yıl ise Prosus, Just Eat Takeaway’i 4,1 milyar Euro karşılığında özel hale getirirken DoorDash, Deliveroo'yu 2,9 milyar sterlin bedelle bünyesine kattı.

Uber ayrıca bu hafta rakibi Getir'in Türkiye'deki yemek teslimat işini satın alma planlarını açıkladı. Anderson, bunun Türkiye'deki mevcut operasyonları Trendyol Go'yu "tamamlayacağını" belirtti.