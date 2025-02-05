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Uber beklentilerin üzerinde kâr elde etti

Uber, 4. çeyrekte hisse başına GAAP kazancını 3,21 dolar olarak açıklayarak 2,73 dolar olan beklentileri aştı.

Haber Merkezi
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Uber beklentilerin üzerinde kâr elde etti
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Uber'in cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %20,3 artışla 11,96 milyar dolara ulaştı ve tahminlerin 190 milyon dolar üzerine çıktı. Birleşik Mobilite ve Teslimat geliri bir önceki yıla göre %23 artarak 10,7 milyar dolara veya sabit kur bazında %24'e ulaştı.

Brüt 44,2 milyar dolarlık rezervasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, vergi değerlemesinin serbest bırakılmasından elde edilen 6,4 milyar dolarlık fayda ile net kar 6,88 milyar dolaraa ulaştı.

CEO Dara Khosrowshahi, "Uber, MAPC'ler, yolculuklar ve Brüt Rezervasyonlar genelinde büyümenin hızlanmasıyla 2024'ü şimdiye kadarki en güçlü çeyreğimizle kapattı. Performansımız, otonom araçların sunduğu büyük fırsat da dahil olmak üzere birçok öncelikte hızlı inovasyon ve uygulamadan güç aldı. 2025'e net bir ivme ile giriyoruz ve uzun vadeli stratejimize karşı acımasız olmaya devam edeceğiz" dedi.

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