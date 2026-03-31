Uber, Blacklane'i satın alıyor

Uber, lüks segment hizmetini güçlendirmek için Berlin merkezli girişim Blacklane'i satın alıyor. Paylaşımlı ulaşım devi böylece üst düzey yöneticileri ve varlıklı tüketicileri hedefleyen premium hizmetlerini genişletiyor.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Uber, lüks ve yönetici seyahat hizmetlerine girme stratejisi kapsamında, talep üzerine özel şoförlü araç hizmeti sunan Berlin merkezli girişim Blacklane'i satın alıyor.

2011 yılında kurulan ve bugüne kadar araç kiralama şirketi Sixt, Mercedes-Benz ve BAE merkezli bir holding olan Alfahim'den 100 milyon doların üzerinde yatırım alan Blacklane için bu önemli bir çıkış.

Uber, satın almanın henüz düzenleyici onaylara ihtiyaç duyduğunu ancak yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi. İki şirket anlaşmanın mali şartlarını açıklamadı.

Bu satın alma, Uber'in şoförlü araç hizmetini, araç içi olanaklar, havaalanı karşılama ve 7/24 telefon desteği gibi bir dizi lüks hizmetle birleştiren Uber Elite'i duyurmasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Uber Elite, Los Angeles ve San Francisco'da küçük çaplı bir başlangıç ​​yapıyor ve New York'u da hedefliyor. Blacklane ise Avrupa, Orta Doğu, Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'daki büyük şehirlerde faaliyet gösteriyor.