Uber, Delivery Hero'yu satın almaya hazırlanıyor: Türkiye'yi de etkileyecek

Uber, Delivery Hero için 12,5 milyar Euro'luk anlaşmaya yaklaştı.

Uber'in, Alman çevrim içi yemek teslimat şirketi Delivery Hero'yu yaklaşık 12,5 milyar Euro değerleme üzerinden satın almaya hazırlandığı bildirildi.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Delivery Hero ile Uber arasındaki anlaşma bugün açıklanabilir.

Hisse başına teklif 41 Euro

Habere göre Uber, Delivery Hero için hisse başına yaklaşık 41 Euro teklif edecek.

Yaklaşık 11,6 milyar Euro piyasa değerine sahip Delivery Hero da salı günü yaptığı açıklamada, Uber ile olası bir satın alma teklifi konusunda ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı.

Ancak anlaşmanın koşulları ve zamanlamasının henüz kesinleşmediği, taraflar arasında değişiklik yapılabileceği belirtildi.

Uber Eats'in küresel ağı büyüyecek

Satın almanın gerçekleşmesi halinde Uber Eats, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika'daki faaliyet alanını önemli ölçüde genişletecek.

Bununla birlikte, iki şirketin birçok pazarda benzer faaliyet göstermesi nedeniyle anlaşmanın rekabet otoritelerinin kapsamlı incelemesine tabi tutulması bekleniyor.

Yemeksepeti'nin satışı gündemde

Financial Times'ın haberine göre Delivery Hero, rekabet endişelerini azaltmak amacıyla faaliyetlerinin bir bölümünü ayıracak.

Bu kapsamda şirketin Türkiye'deki Yemeksepeti operasyonunu ve Avrupa'daki bazı faaliyetlerini bir yatırım şirketine satması planlanıyor. Böylece Uber ile aynı pazarlardaki faaliyet çakışmasının azaltılması hedefleniyor.

Görüşmeler mayıs ayında başlamıştı

Medyada daha önce yer alan haberlere göre Uber, mayıs ayında Delivery Hero'ya hisse başına 38 Euro teklif etmiş, ancak bu teklif yatırımcılar tarafından yetersiz bulunmuştu. Yeni teklifin hisse başına yaklaşık 41 Euro seviyesine yükseltilmesiyle anlaşmanın sonuçlanmasına yaklaşıldığı belirtiliyor.

Uber'in Türkiye yatırımları

Uber son dönemde Türkiye'ye yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Rekabet Kurumu, Uber'in Getir'in çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri ile çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı iş kolunun tek kontrolünü devralmasına izin vermişti. Uber'in Türkiye'ye toplam 500 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği belirtilmişti.

Uber daha önce de Trendyol Go'yu bünyesine katmıştı.