  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti
Takip Et

Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti

Uber hisseleri zayıf kâr rakamları sonrası düşerken analistler hedef fiyatlarını revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti
Takip Et

Uber Technologies Inc. hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek karının yasal giderlerden olumsuz etkilenmesi ve temkinli düzeltilmiş kazanç tahmini açıklamasının ardından değer kaybetti.

Şirketin toplam brüt rezervasyonları üçüncü çeyrekte yüzde 21 artarak 49,7 milyar dolara ulaştı ve analist beklentilerini aştı.

Uber, dördüncü çeyrekte rezervasyonlarının 52,25 ila 53,75 milyar dolar aralığında olmasını beklerken, bu da yüzde 18 ila yüzde 22 büyümeye karşılık geliyor.

Analistler fiyat hedeflerini güncelledi

Analistler finansal sonuçların ardından fiyat hedeflerini güncelledi.

BMO, hedef fiyatı 113 dolardan 106 dolara düşürdü. Barclays, 110 dolardan 107 dolara indirdi. Susquehanna, 105 dolardan 110 dolara yükseltti. Needham, hedef fiyatını 109 dolar olarak korudu. BTIG ise 100 dolar seviyesindeki hedefini değiştirmedi.

Şirket Haberleri
McDonald's satışlarını artırırken, geliri de beklentilere yaklaştı
McDonald's satışlarını artırırken, geliri de beklentilere yaklaştı
Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!
Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!
SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
Burgan Bank, 2025 yılının ilk 9 ayında 2 milyar TL net kâr elde etti
Burgan Bank, 2025 yılının ilk 9 ayında 2 milyar TL net kâr elde etti
Türk savunma sanayisinden 857 milyon Euroluk rekor zırhlı araç ihracatı
Türk savunma sanayisinden 857 milyon Euroluk rekor zırhlı araç ihracatı