Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti
Uber hisseleri zayıf kâr rakamları sonrası düşerken analistler hedef fiyatlarını revize etti.
Uber Technologies Inc. hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek karının yasal giderlerden olumsuz etkilenmesi ve temkinli düzeltilmiş kazanç tahmini açıklamasının ardından değer kaybetti.
Şirketin toplam brüt rezervasyonları üçüncü çeyrekte yüzde 21 artarak 49,7 milyar dolara ulaştı ve analist beklentilerini aştı.
Uber, dördüncü çeyrekte rezervasyonlarının 52,25 ila 53,75 milyar dolar aralığında olmasını beklerken, bu da yüzde 18 ila yüzde 22 büyümeye karşılık geliyor.
Analistler fiyat hedeflerini güncelledi
Analistler finansal sonuçların ardından fiyat hedeflerini güncelledi.
BMO, hedef fiyatı 113 dolardan 106 dolara düşürdü. Barclays, 110 dolardan 107 dolara indirdi. Susquehanna, 105 dolardan 110 dolara yükseltti. Needham, hedef fiyatını 109 dolar olarak korudu. BTIG ise 100 dolar seviyesindeki hedefini değiştirmedi.