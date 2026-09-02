Uber’de yeniden yapılanma kararı: 3 bin 300 kişi işten çıkarılacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bloomberg News’un aktardığına göre Uber, son yıllardaki hızlı büyümenin ardından şirket içindeki organizasyon yapısını yeniden düzenleme kararı aldı. Karar, CEO Dara Khosrowshahi tarafından çalışanlara duyuruldu.

Khosrowshahi, büyümeyle birlikte yönetim kademelerinin arttığını ve birimler arasındaki koordinasyonun daha karmaşık hale geldiğini belirtti. Şirket, farklı ekiplerde dağılan sorumlulukları daha sade bir yapıda birleştirerek karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Böylece Uber’in daha hızlı karar alması hedefleniyor. Ayrıca kaynakların büyüme alanlarına aktarılması planlanıyor.

Uber’de yönetim kadrosu küçülüyor

Yeni düzenlemeyle yönetici kadrolarında yüzde 20 azalma yapılacak. Bazı yöneticiler ise farklı görevlere geçirilecek. Buna göre bu kişiler ekip yönetmek yerine bireysel görevler üstlenecek. Ayrıca küçük ekiplerin sayısı yaklaşık yarıya indirilecek.

Bir veya 2 kişiden oluşan ekipler yeniden düzenlenecek. Bunun yanında şirket içindeki uzun raporlama zincirleri kısaltılacak. CEO’nun 7 veya daha fazla kademe altında çalışan personel sayısı yüzde 20 azaltılacak.

Teslimat operasyonlarında yeni yapılanma

Uber, teslimat alanındaki yapısını da değiştirecek. Restoran ve perakende operasyonları tek çatı altında toplanacak.

Ayrıca doğrudan teslimat faaliyetleri aynı yapıya dahil edilecek. Böylece operasyonel sorumlulukların sadeleştirilmesi amaçlanıyor. Şirket, çalışanlarını daha az sayıdaki merkez ofiste toplamayı planlıyor. Dolayısıyla uzaktan çalışma imkânı önemli ölçüde sınırlandırılacak.

Uzaktan çalışmaya sınırlama geliyor

Yeni çalışma düzeninde uzaktan personelin payı yüzde 1 civarında tutulacak. Hibrit çalışanlara da yeni ofis şartı getirilecek. Buna göre hibrit personel haftada 3 gün ofise gidecek. Böylece ekiplerin belirli merkezlerde buluşması sağlanacak.

Tasarruflar robotaksi yatırımlarına aktarılacak

İşten çıkarmalardan sağlanacak tasarruf büyüme alanlarına yönlendirilecek. Sürücüler ve kuryeler bu alanlar arasında bulunuyor. Ayrıca işletmelere yönelik hizmetler desteklenecek. Temel ulaşım ve teslimat faaliyetlerine de kaynak aktarılacak.

Uber, gelecek yıllarda robotaksi ortaklıklarına 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bunun yanında otonom araç teknolojileri şirketin öncelikleri arasında olacak. Böylece tasarrufların önemli bölümü yeni teknolojilere ayrılacak.

Uber hisselerinde karar sonrası yükseliş

Açıklamanın ardından Uber hisseleri piyasa öncesi işlemlerde değer kazandı. Hisselerdeki yükseliş yüzde 1,7’ye ulaştı.

İşten çıkarmalar sonrasında personel sayısının 30 binin altına inmesi bekleniyor. Böylece çalışan sayısı 2021 seviyesine yaklaşacak.