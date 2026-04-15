  Uber'den robotaksi hamlesi: 10 milyar dolarlık yatırım yapacak
Uber'den robotaksi hamlesi: 10 milyar dolarlık yatırım yapacak

Uber, sürücüsüz taksilerin (robotaksi) yükselişine karşı iş modelini yeniden şekillendiriyor. Şirket, binlerce otonom araç satın almak ve bu araçları geliştiren firmalara yatırım yapmak için 10 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı. Böylece Uber, geleneksel “varlıksız gig ekonomisi” modelinden önemli bir sapma sinyali verdi.

Uber'den robotaksi hamlesi: 10 milyar dolarlık yatırım yapacak
Uber’ın hedefi, tek bir üreticiye bağlı kalmak yerine farklı robotaksi operatörlerini bir araya getiren bir platform olmak. Bu doğrultuda şirket; Baidu, Rivian ve Lucid Motors gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla iş birlikleri kurdu.

Şirket, 2028 yılına kadar en az 28 şehirde robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor.

2,5 milyar dolar ortaklık, 7,5 milyar dolar filo

Financial Times’ın haberine göre Uber, önümüzdeki yıllarda otonom araç geliştiricilerine 2,5 milyar dolardan fazla sermaye yatırımı yapmayı ve robotaksi filoları için 7,5 milyar doların üzerinde harcama gerçekleştirmeyi öngörüyor. Bu anlaşmaların, iş ortaklarının belirli teknoloji ve yaygınlaştırma hedeflerine ulaşmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka etkisi

Sürücüsüz taksilere yönelik ilgi, son dönemde yeniden artış gösterdi. Geçmişte ertelenen projelere rağmen, yapay zekadaki ilerlemeler ve teknoloji şirketleri arasındaki iş birlikleri, karmaşık trafik senaryolarının daha hızlı çözülmesini ve maliyetlerin düşürülmesini mümkün kılıyor.

