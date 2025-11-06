Uber’den Türkiye hamlesi: "Getir ile görüşmelere başladı" iddiası

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Uber, Türkiye operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Getir ile bir iş birliği anlaşması için görüşmeler yürütüyor.

Habere göre, Uber, Getir’in büyük hissedarı Mubadala ile şirketin ana faaliyet alanlarını satın almak üzere ön görüşmelerde bulunuyor. Olası anlaşmanın, Getir’in temel teslimat işlerine odaklanacağı ve yaklaşık 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği belirtiliyor.

Trendyol GO hamlesinin ardından yeni adım

Haberde görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmaması ihtimali olduğu da kaydedildi. Mubadala'nın Getir'in finans işlerini ayrıca satmayı değerlendirdiği vurgulandı. Uber'in Türkiye'deki son hamlesi Trendyol GO oldu. Uber, Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında satın almıştı.