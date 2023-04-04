Ubisoft, bazı Avrupa ofislerini kapatacak

Far Cry, Assassin's Creed gibi oyun serileriyle tanınan Fransız video oyun geliştirici Ubisoft Entertainment, 2022 yılının son çeyreğinde beklentileri karşılamayan mali performansının ardından maliyetlerini düşürmek için bazı Avrupa ofislerini kapatmaya karar verdi.

Maliyet düşürme planı kapsamında Ubisoft, İspanya, Hollanda, Polonya ve İskandinavya'daki satış ofislerini kapatıyor.

Fransız oyun şirketi, ticari ofis kapanışlarının yaklaşık 60 çalışanı etkileyeceğini ve bunun Avrupa ve Kanada birimlerinin yeniden yapılanmasının bir parçası olacağını bildirdi.