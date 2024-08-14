UBS beklentilerin üzerinde kar etti

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, Nisan-Haziran dönemi için 1,14 milyar dolar net kâr açıkladı. Analistler 528 milyon dolar kar bekliyorlardı.

Banka ayrıca 11,6 milyar dolarlık konsensüs rakamının üzerinde, 11,9 milyar dolarlık grup toplam geliri bildirdi.

UBS CEO'su Sergio Ermotti yaptığı açıklamada, "İlk yarı sonuçlarımız, paydaşlarımıza verdiğimiz tüm taahhütleri yerine getirirken satın alma işleminin kapanışından bu yana kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi yansıtıyor. Finansal hedeflerimizi karşılamak ve Credit Suisse'i istikrara kavuşturmamız istenmeden önce sağladığımız kârlılık seviyelerine geri dönmek için iyi bir konumdayız" dedi.

UBS ayrıca, 0,9 milyar dolarlık ek brüt maliyet tasarrufu sağladığını ve kümülatif yıllık brüt maliyet tasarrufu hedeflerinin yaklaşık %45'ine ulaştığını söyledi.