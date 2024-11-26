UBS: Tesla hisseleri yüzde 35 düşebilir

UBS analistleri, Tesla'nın mali temellerinin ABD seçimden bu yana hisse senedi fiyatındaki artışı desteklememesi nedeniyle Tesla hisselerinin çift haneli bir düzeltmeye hazır olabileceğini söyledi.

UBS, Tesla hisseleri için "sat" tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını hisse başına 226 dolar olarak belirledi. Bu, bankanın önceki fiyat hedefi olan hisse başına 197 dolardan biraz daha yüksek olsa da Tesla'nın dün bir ara yaklaşık 353 dolardan işlem gören hisseleri için yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Tesla hisseleri dün seans sonrası işlemlerde günü yüzde 5,12 kayıpla 334,50 dolardan tamamladı.