UBS, uzlaşmak için 1,4 milyar dolar cezaya razı geldi

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kapsamlı bir soruşturmanın ardından ABD'nin, UBS'nin 2006 ve 2007 yıllarında ihraç edilen 40 konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışıyla bağlantılı yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla şikayette bulunduğu hatırlatıldı.

Şikayette UBS'nin bu menkul kıymetlerin alıcılarına bilerek yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öne sürüldüğü aktarılan açıklamada, UBS ve ABD merkezli bağlı kuruluşları hakkında söz konusu iddiayla 2018'de açılan davanın sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, UBS'nin davada uzlaşmak için 1,435 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, uzlaştırmada karara bağlanan iddiaların sadece iddia niteliğinde olduğu, herhangi bir sorumluluk tespiti yapılmadığı belirtildi.