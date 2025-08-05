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Uç El Güvenliğe 20. yıl onur belgesi

Eskişehir merkezli Uç El Koruma ve Güvenlik Hizmeti Eğitim Danışmanlığı Tic. San. LTD. ŞTİ., özel güvenlik sektöründeki 20 yıllık katkı ve başarılarından dolayı ‘Onur Belgesi’ ile ödüllendirildi.

Haber Merkezi
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Uç El Güvenliğe 20. yıl onur belgesi
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ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye genelinde hizmet veren firma, Ankara’da düzenlenen 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı’nda bu onura layık görüldü. Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği (ÖDER) tarafından organize edilen çalıştayda, sektörün gelişimine katkı sunan öncü firmalar takdir edildi. UÇ EL Güvenlik, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’nin çok sayıda ilinde özel güvenlik hizmeti sunarak sektörde güçlü bir yer edindi.

Çalıştayda konuşan ÖDER Başkanı Hace Muhammet Tırımoğlu, özel güvenliğin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu iş ehil ellerde olmalı. UÇ EL Güvenlik, 20 yıldır bu vazifeyi layıkıyla yerine getiriyor. Sektöre katkıları ve uzun soluklu hizmetleriyle camiada önemli bir yer edinen firmaya teşekkür ediyoruz” dedi.

UÇ EL Güvenlik adına onur belgesini şirket yöneticisi Mustafa Hakan Çinçin aldı. Çinçin ödülünü Çalıştay Komitesi adına ÖZGEK Dernek Başkanı Muhammed  Aktaş’ın elinden aldı. Mustafa Hakan Çinçin aldıkları bu anlamlı belgenin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “20 yıl boyunca işimizi ciddiyetle ve güvenle yürüttük. Bu belge, sorumluluğumuzu daha da artırıyor” dedi.

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