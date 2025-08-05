Uç El Güvenliğe 20. yıl onur belgesi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye genelinde hizmet veren firma, Ankara’da düzenlenen 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı’nda bu onura layık görüldü. Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği (ÖDER) tarafından organize edilen çalıştayda, sektörün gelişimine katkı sunan öncü firmalar takdir edildi. UÇ EL Güvenlik, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’nin çok sayıda ilinde özel güvenlik hizmeti sunarak sektörde güçlü bir yer edindi.

Çalıştayda konuşan ÖDER Başkanı Hace Muhammet Tırımoğlu, özel güvenliğin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu iş ehil ellerde olmalı. UÇ EL Güvenlik, 20 yıldır bu vazifeyi layıkıyla yerine getiriyor. Sektöre katkıları ve uzun soluklu hizmetleriyle camiada önemli bir yer edinen firmaya teşekkür ediyoruz” dedi.

UÇ EL Güvenlik adına onur belgesini şirket yöneticisi Mustafa Hakan Çinçin aldı. Çinçin ödülünü Çalıştay Komitesi adına ÖZGEK Dernek Başkanı Muhammed Aktaş’ın elinden aldı. Mustafa Hakan Çinçin aldıkları bu anlamlı belgenin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “20 yıl boyunca işimizi ciddiyetle ve güvenle yürüttük. Bu belge, sorumluluğumuzu daha da artırıyor” dedi.