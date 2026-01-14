Uçak biletinden otel rezervasyonuna, seyahatle ilgili her şey Garanti BBVA Mobil’de

Garanti BBVA, mobil uygulamasındaki “Seyahatim” alanını iki yeni özellikle güncelleyerek, seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek bir uygulama üzerinden yönetilebilir hale getirdi.

Jolly iş birliğiyle uçtan uca seyahat deneyimi

“Seyahatim” alanına eklenen Jolly ile Seyahatini Planla özelliği, seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor. Bu iş birliğiyle müşteriler otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenen bu entegre yapı, seyahat planlamasını hızlı, pratik ve avantajlı bir deneyime dönüştürüyor.

Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

Seyahat Ekle özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, seyahatin niteliğine göre pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca uygulama, seyahat süreci boyunca finansal avantajlar ve kampanyalarla ilgili yönlendirmeler sunarken, seyahat sonrasında da harcamalara yönelik çeşitli kolaylıklarla kullanıcı deneyimini destekliyor. Böylece seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor.

“Bankacılığı müşterilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik eden bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA’da müşterilerimizin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Garanti BBVA Mobil’i de bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. ‘Seyahatim’ alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiriyoruz”

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Jolly olarak seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiren çözümler geliştiriyoruz. Dijitalleşmeyi merkeze alan iki güçlü kurumun, Jolly ve Garanti BBVA’nın bu yolculukta stratejik bir güç birliği yapması, ortak vizyonumuzun bir yansımasıdır. Amacımız bu güçlü sinerjiyle seyahati herkes için daha erişilebilir, daha akıllı ve daha keyifli hale getirmek.” ifadelerini kullandı.