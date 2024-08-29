ÜÇGE, kadın istihdamını artırmak için çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

“İşte Kadın, İşte Güç” projesiyle iş dünyasında toplumsal eşitliğe dikkat çeken ÜÇGE Şirketler Grubu tarafından gerçekleştirilen proje lansmanında, ÜÇGE ve Borçelik iş birliğiyle kadın çalışanların üretim alanında daha etkin bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla yapılan işbirliğinden bahsedildi. Lansmanda konuşan ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, “Ülke genelinde kadın ve erkek nüfusu arasındaki denge iş dünyasına yansımıyor. Özellikle mavi ve gri yakalı çalışanlarda kadınlar daha az yer alıyor. Kadınların daha fazla sosyalleşmesi ve iş gücüne katılması gerekiyor” dedi. Güven ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara tanıdığı hakların önemine değinerek, kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ÜÇGE İnsan Kaynakları Direktörü Sedanur Akcan, projenin toplumsal eşitlik adına atılmış bir adım olduğunu ve değişimin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını söylerken, ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Direktörü Taner Güler ise Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 32 olduğunu ve bu oranı artırmanın tüm iş dünyasının sorumluluğu olduğunu belirtti.

Program proje kapsamında sektöre ve iş dünyasına kazandırılan kadınların da yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile noktalandı.