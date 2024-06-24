ÜÇGE, teknolojik gelişmeleri süreçlerine dahil ediyor

EKONOMİ/BURSA

ÜÇGE, Malta’da gerçekleştirilen 67. Uluslararası SPAR Kongresi’nde, dünya genelindeki SPAR Partnerleri ile bir araya geldi. Etkinlikte, ÜÇGE, 40’ın üzerinde ülkeden gelen iş liderleriyle bir araya gelerek perakende sektöründeki çözümlerini ve mağazacılık alanındaki en son trendleri katılımcılara tanıttı. Kongre süresince dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey SPAR yöneticileriyle bağlantı kurma fırsatı bulduklarını belirten ÜÇGE Mağaza Ekipmanları Uluslararası Satış Müdürü Ayben Huzur "48 ülkede 13 bin 900'den fazla mağazasıyla hizmet veren dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan SPAR ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizle sektörel gelişime birlikte katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Global pazarda 92 ülkeye ihracat yapıyoruz ve dünya devi markaların mağaza projelerini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme ve online ticaretin hayatın her alanında gelişmesi ile, tüketiciler de artık daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş ve daha entegre alışveriş deneyimleri talep ediyor. Mağaza projelerinde tüketici beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya ve verilerin yorumlandığı data yönetimine yönelik, projelere entegre edilebilen IoT tabanlı dijital çözümler sunuyoruz. Akıllı raf sistemlerinden, mağaza içi ve kasa önü yoğunluk haritalarına, sensör teknolojilerinden otomatik sipariş yönetimine kadar birçok alanda sunduğumuz çözümler, mağazalardaki verimliliği artırırken, doğru data yönetimi ve tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmasına katkı sağlıyor. Tedarikçilerimizle olan güçlü iş birliklerimiz ile perakende sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. Bu yolda, teknolojik gelişmeleri tüm süreçlerimize entegre ederek ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden perakende sektörüne daha fazla değer yaratmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.