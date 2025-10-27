  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu ağırladı
Takip Et

ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu ağırladı

ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana üretim tesisinde ağırladı. Programda, yerli üretimin ve güçlü iş birliklerinin perakende sektörünün geleceğindeki stratejik önemi vurgulandı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu ağırladı
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Perakende sektörünün mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri ve teknolojik çözümler alanındaki öncü markası ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetimi ve PERDER temsilcilerini Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana üretim tesisinde konuk etti. ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven ve Satış Pazarlama Başkan Yardımcısı Özgür Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, perakende sektörünün bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Programda konuşan Esra Güven, ÜÇGE’nin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim vizyonuna dikkat çekerek, “Geleceğe kök saldığımız bu yolculukta, yerli üretimin ve güçlü iş birliklerinin önemine inanıyoruz” dedi. Toplantıda, Kurumsal İletişim Müdürü Hilal Kalenderoğlu, çevre ve toplumsal fayda odaklı “Geleceğe Kök Salıyoruz” projesi ile Bursa’da oluşturulan 10.000 fidanlık hatıra ormanı hakkında bilgi verdi. TPF Başkanı Ömer Düzgün ise konuşmasında, yerel zincirlerin sektör içindeki rolüne ve sürdürülebilir üretimin önemine değinerek, “ÜÇGE gibi yerli üretim gücünü inovasyonla birleştiren markalar, perakendenin dönüşümüne ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Şirket Haberleri
Geleceğe Yazılım Projesi, Konya’daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu
Geleceğe Yazılım Projesi, Konya’daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu
Abdi İbrahim 200 kişilik yeni istihdam planlıyor
Abdi İbrahim 200 kişilik yeni istihdam planlıyor
Akbank sendikasyon kredisini uzun vadeli yeniledi
Akbank sendikasyon kredisini uzun vadeli yeniledi
AJet, Irak’ın 4 şehrine uçuş başlatıyor
AJet, Irak’ın 4 şehrine uçuş başlatıyor
Uludağ Elektrik’ten meme kanserine karşı “Pembe Farkındalık”
Uludağ Elektrik’ten meme kanserine karşı “Pembe Farkındalık”
Hitachi Astemo Turkey’in yeni adı ‘Astemo Bursa’ oldu
Hitachi Astemo Turkey’in yeni adı ‘Astemo Bursa’ oldu