ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu ağırladı

EKONOMİ (BURSA) - Perakende sektörünün mağaza ekipmanları, depo raf sistemleri ve teknolojik çözümler alanındaki öncü markası ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetimi ve PERDER temsilcilerini Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana üretim tesisinde konuk etti. ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven ve Satış Pazarlama Başkan Yardımcısı Özgür Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, perakende sektörünün bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Programda konuşan Esra Güven, ÜÇGE’nin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim vizyonuna dikkat çekerek, “Geleceğe kök saldığımız bu yolculukta, yerli üretimin ve güçlü iş birliklerinin önemine inanıyoruz” dedi. Toplantıda, Kurumsal İletişim Müdürü Hilal Kalenderoğlu, çevre ve toplumsal fayda odaklı “Geleceğe Kök Salıyoruz” projesi ile Bursa’da oluşturulan 10.000 fidanlık hatıra ormanı hakkında bilgi verdi. TPF Başkanı Ömer Düzgün ise konuşmasında, yerel zincirlerin sektör içindeki rolüne ve sürdürülebilir üretimin önemine değinerek, “ÜÇGE gibi yerli üretim gücünü inovasyonla birleştiren markalar, perakendenin dönüşümüne ilham veriyor” ifadelerini kullandı.