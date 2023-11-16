ÜÇGE’nin çevresel çözümleri REVEGO çatısı altında buluştu

EKONOMİ/BURSA

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın önemli markalarından biri olan ÜÇGE, son yıllarda çevresel çözümler ve geri dönüşüm sistemleri alanında da Ar-Ge, üretim ve yazılım faaliyetlerini sürdürüyordu. ÜÇGE aldığı karar ile yeni bir şirket kurarak bu alandaki çalışmalarını REVEGO adıyla sürdüreceğini edeceğini açıkladı. Şirket, Bursa OSB’de kurulan 10 bin metrekare alana sahip yeni fabrikasında depozito iade otomatları, kamusal iade merkezleri ve doğrulama tesisleri sistemlerinin üretimini gerçekleştirerek ürünlerini hem ulusal hem de global pazara sunacak.

“Ulusal ve uluslararası pazarda olacağız”

REVEGO’nun, ÜÇGE Grup Şirketleri çatısı altında faaliyetlerine başladığını belirten ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven “47 yıllık köklü geçmişi ile ÜÇGE, mağaza ekipmanları ve raf sistemleri, depo raf sistemleri, akıllı depolama, dijital sistem çözümleri ve çok çeşitli endüstriyel ürün yelpazesi ile dünyanın önemli tedarikçilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetlerimizin odağına sürdürülebilir geleceğe değer yaratacak süreç ve projeleri de dahil edecek şekilde ilerliyoruz. Özellikle son dönemde, artan nüfus ve kaynakların verimsiz ve yoğun kullanımının yol açtığı çevre kirliliği ve iklim krizi, hem ülkeleri, hem de iş dünyasını hızlıca aksiyon alınması gereken bir noktaya getirdi. Bu kapsamda biz de ÜÇGE olarak, 2020 yılı itibarıyla geri dönüşüm alanında Ar-Ge, üretim ve yazılım faaliyetlerine iECO markamız ile başlangıç yaptık. 2023 yılı ikinci yarısı itibarı ile faaliyet alanına özgü yeni bir şirketleşme yoluna gidilerek REVEGO’nun kuruluşunu gerçekleştirdik. Tüm çevresel çözümlerimizi REVEGO çatısı altında hayata geçirmeye başladık. REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri AŞ olarak, çevre politikaları kapsamında sektörüne yönelik; ürün geliştirme, yazılım sistemleri ile dijital altyapı ve depolama sistemleri ile uçtan uca çözümler sunuyoruz. Sistemi ve yazılımı ile hayata geçirdiğimiz iECO markalı Depozito İade Otomatları, Kamusal İade Merkezleri ve Doğrulama Tesisleri çözümleri sunmaktayız. Ulusal ve uluslararası pazarda tasarım, yazılım, üretim, dağıtım, pazarlama, montaj ve satış sonrası hizmetleri kapsayan tüm süreçleri gerçekleştirecek şekilde yatırımlarımızı planladık” dedi.