UEDAŞ, hem kurtardı hem enerji hatlarını onardı

BURSA-EKONOMİ

UEDAŞ Arama Kurtarma ekibi, depremin gerçekleştiği gün 15 kişilik ekiple Bursa'dan yola çıkarak afet bölgesindeki Hatay'a yardım götürürken arama kurtarma çalışmalarına da destek verdi.

Hatay'ın Hassa ve Antakya ilçelerinde birçok noktada saatlerce çalışan UEDAŞ arama kurtarma ekibi, enkaz başında bekleyen ailelere umut oldu. Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Prestij Apartmanı'ndan deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Tolga Doğan ve 4 yaşındaki oğlu Alparslan Doğan, 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Polis Arama Kurtarma ve UEDAŞ arama kurtarma ekipleri tarafından 89 saat sonra kurtarıldı.

“Bölgeyi enerjiye kavuşturmak için…”

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da onarım işlemleri yapıldı. Bölgede yaşanan elektrik arızasının giderilmesi için başlatılan onarım çalışmalarına Bursa'dan giden UEDAŞ ekipleri de katıldı. Onarımı gerçekleştiren UEDAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Deprem bölgesinde görev yapan UEDAŞ ekipleri enerji hatlarının onarımı ve kesintilerin giderilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeyi yeniden enerjiye kavuşturmak için var gücüyle çalışan tüm enerji çalışanlarına sonsuz teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.