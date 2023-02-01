UEDAŞ, müşteri memnuniyetinde Türkiye birincisi

BURSA (EKONOMİ) - Türkiye’de hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketi özelinde TEDAŞ tarafından gerçekleştirilen Elektrik Dağıtım Hizmet Memnuniyeti Araştırması’nın müşteri genel memnuniyeti sıralamasında ve çağrı merkezi memnuniyet sıralaması belli oldu. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 4 ilde 5 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, tüketicilerine sunduğu çağrı merkezi hizmetiyle arıza ve anlık sorunların önüne geçmesiyle dikkat çekerken bu başarısını tescilledi. 21 elektrik dağıtım şirketinin Türkiye geneli puan ortalamasını alındığı ankette UEDAŞ, çağrı merkezinin aldığı 82 puanla güvenilir ve kesintisiz hizmet anlayışı politikasını pekiştirdi ve birinci sırada yer aldı.

UEDAŞ yapılan ankette çağrı karşılama oranı yüzde 99.5, gelen çağrının ilk 20 saniyede karşılanmasında yüzde 97.54, planlı kesinti ve arıza bildirimlerinde ise 9.3 milyon SMS gönderimi gibi müşteri odaklı hizmetleriyle birinci sıraya yerleşti.