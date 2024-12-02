  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. UEDAŞ’ta bayrak değişimi
Takip Et

UEDAŞ’ta bayrak değişimi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan UEDAŞ’ın Genel Müdür pozisyonuna enerji sektörünün deneyimli ismi Cihangir Gençoğlu atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEDAŞ’ta bayrak değişimi
Takip Et

Güney Marmara Bölgesi’nde kesintisiz ve güvenilir elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)’ın yeni Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu oldu. Sektörel tecrübesi ve uluslararası alandaki kapsamlı bilgi birikimi ile tanınan Cihangir Gençoğlu, yeni görevinde UEDAŞ’ın operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir büyüme faaliyetlerine liderlik edecek.

Cihangir Gençoğlu kimdir?

Ankara'da doğan Cihangir Gençoğlu, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında profesyonel iş hayatına adım atan Gençoğlu, elektrik iletimi ve dağıtımı alanlarında kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 yıllık uluslararası deneyime sahip. Son olarak, 2019-2024 yılları arasında elektrik dağıtım sektöründe çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alarak sektörde derinlemesine bilgi ve birikimiyle tanınan bir lider haline geldi. Gençoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

ASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladıASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladıŞirket Haberleri
Körfez Ticaret Odası 25. yılını kutladıKörfez Ticaret Odası 25. yılını kutladıŞehirler

 

Şirket Haberleri
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de erişilebilir tiyatro deneyimi
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de erişilebilir tiyatro deneyimi
Metro Türkiye, 2040’ta iklim nötr olacak
Metro Türkiye, 2040’ta iklim nötr olacak
İstanbul’da nitelikli ofis arz sıkıntısı büyüyor!
İstanbul’da nitelikli ofis arz sıkıntısı büyüyor!
Güvenli ve uzun ömürlü bataryalar Türkiye’de üretilecek
Güvenli ve uzun ömürlü bataryalar Türkiye’de üretilecek
Ipsos’tan kritik satın alma görüşmesi
Ipsos’tan kritik satın alma görüşmesi
ASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı