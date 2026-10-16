Uğur Bozpınar, Assan Alüminyum’un Ticari Genel Müdür Yardımcısı oldu

Kibar Holding çatısı altında 38 yıldır yassı alüminyum üretimi yapan Assan Alüminyum, ticari faaliyetlerini tek yapı altında bütünleştiren yeni bir organizasyonel düzenlemeye gitti. Bu kapsamda 2019’dan bu yana Satış Genel Müdür Yardımcısı (CSO) olarak görev yapan Uğur Bozpınar, 15 Eylül 2026 itibarıyla Ticari Genel Müdür Yardımcısı (Chief Commercial Officer – CCO) olarak atandı. Bozpınar, yeni görevinde satış sorumluluklarına ek olarak tedarik zinciri, pazarlama ve strateji fonksiyonlarını da yönetecek.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni düzenlemeyle ticari organizasyonumuzu daha entegre bir yönetim modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Böylece satış, tedarik zinciri, pazarlama ve strateji fonksiyonlarımız arasındaki uyumu güçlendiriyor, bu alanlardaki sinerjiyi artırıyoruz. Amacımız, müşterilerimize sunduğumuz değeri büyütmek ve değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkin yanıt vermek. Yaklaşık çeyrek asırdır şirketimizin satış organizasyonunda önemli sorumluluklar üstlenen Uğur Bozpınar’ın, sektör ve küresel pazar deneyimiyle bu yapılanmaya güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Assan Alüminyum, yeni yapılanmayla birlikte müşterilerine güvenilir, esnek, yenilikçi, sürdürülebilir ve çözüm odaklı hizmet sunmayı sürdürecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Uğur Bozpınar, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. 2002 yılında Assan Alüminyum’a katılan Bozpınar, 2008-2015 yılları arasında Satış Müdürü ve Kıdemli Satış Müdürü olarak Almanca konuşulan ülkeler, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve ABD pazarlarının ardından tüm yurt dışı pazarlardan sorumlu oldu. 2015-2019 yılları arasında inşaat, distribütör kanalı ve boyalı ürünler alanlarında Satış Direktörü olarak görev yapan Bozpınar, Ekim 2019’dan bu yana Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin satış organizasyonunu yönetiyordu.