Uğur Ofset yeni tesisle küresel pazara açılmayı hedefliyor.

Şirket ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Köksal Bulut, yatırım sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni tesisin yalnızca fiziksel bir büyüme değil aynı zamanda şirketin gelecek vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bulut, “Yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız bu yatırım sayesinde üretim altyapımızı daha modern, daha verimli ve daha yüksek kapasiteli bir yapıya dönüştürüyoruz. Hedefimiz yalnızca iç pazardaki etkinliğimizi artırmak değil; aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya başta olmak üzere dış pazarlarda da güçlü ve sürdürülebilir bir marka haline gelmek” ifadelerini kullandı.

1981 yılında Kemal Bulut tarafından temelleri atılan işletmenin bugün ikinci kuşak tarafından yönetildiğini ifade eden Bulut, şirketin yıllar içerisinde kalite, güven ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla sektörün önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi. Köksal Bulut, “Abimle birlikte devraldığımız bu köklü işletmeyi, yenilikçi üretim anlayışımız, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve sürekli gelişim vizyonumuzla bugünlere taşıdık. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Uğur Ofset’in ambalaj ve matbaa sektöründe geniş bir üretim ağına sahip olduğunu belirten Bulut, şirketin kağıt ve karton bazlı ambalaj ürünlerinden medikal baskılara, çocuk kitaplarından akademik yayınlara kadar 3 bini aşkın ürün çeşidiyle faaliyet gösterdiğini ifade etti. Özellikle gıda, sağlık, medikal ve sanayi sektörlerine yönelik geliştirdikleri ambalaj çözümleriyle önemli bir üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Bulut, yeni yatırım süreciyle birlikte katma değeri yüksek ürün gruplarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

Sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışı

Yeni yatırımla birlikte Uğur Ofset ’in üretim alanının 2 bin m2’den 6 bin m2’ye ulaşacağını ifade eden Köksal Bulut, yaklaşık 40 kişilik uzman kadroyla faaliyet gösteren şirketin yeni tesisin devreye alınmasının ardından çalışan sayısının 80 kişiye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Ambalaj sektöründeki dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Köksal Bulut, özellikle Avrupa ülkelerinde plastik ve naylon türevli ürünlere yönelik çevresel kısıtlamaların artmasının, kağıt ve mukavva bazlı sürdürülebilir ambalaj çözümlerine olan talebi ciddi ölçüde yükselttiğini ifade etti. Doğru ambalajın yalnızca koruyucu bir unsur değil, aynı zamanda ürünün marka değerini ve tüketici algısını doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu belirten Bulut, “Biz de yatırımlarımızı çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışı doğrultusunda şekillendiriyoruz” dedi.

Kurumsal dönüşüm sürecini de eş zamanlı olarak sürdürdüklerini anlatan Bulut, faaliyetlerine bundan sonraki süreçte Uğur Yayıncılık Ambalaj Ltd. Şti. unvanı ile devam edeceklerini belirterek yeni marka yapılanmasının; şirketin büyüyen üretim hacmini, ambalaj sektöründeki güçlü vizyonunu ve uluslararası pazarlardaki hedeflerini daha etkin biçimde temsil edeceği ifade etti.