UiPath yapay zekâ ajanlarını, yazılım robotlarını, çalışanları ve mevcut kurumsal sistemleri tek platformda buluşturuyor

UiPath’in 21 Ekim’de İstanbul’da düzenlediği FUSION 2026, bankacılık, savunma sanayii, havacılık ve üretim sektörlerinden yöneticileri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirdi. UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora’nın açılışını yaptığı etkinlikte, kurumların yapay zekâ yatırımlarını pilot uygulamaların ötesine taşıyarak gerçek iş sonuçlarına dönüştürmesinin yolları ele alındı. UiPath’in yeni nesil iş orkestrasyonu ve otomasyon teknolojilerinin tanıtıldığı zirvede Halkbank, ABB Bank, Türkiye İş Bankası, ASELSAN, SunExpress, Pegasus Hava Yolları, Mercedes-Benz Türk, Beko ve Kazancı Holding gibi öncü şirketlerin UiPath teknolojilerinden yararlanarak iş süreçlerinde hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalara ilişkin deneyimler de katılımcılarla paylaşıldı.

Yapay zekâ yatırımlarının kurumsal ölçekte somut iş sonuçlarına dönüşmesinde, farklı sistemler ve departmanlar arasında yürütülen süreçlerin bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesi kritik önem taşıyor. UiPath, İş Orkestrasyonu ve Otomasyon Teknolojileri (BOAT) alanında sunduğu çözümlerle yapay zekâ ajanlarını, yazılım robotlarını, çalışanları ve mevcut kurumsal sistemleri ortak bir yapıda buluşturarak şirketlerin karmaşık iş süreçlerini uçtan uca yönetmesine olanak tanıyor. Bu sayede kuruluşlar, yapay zekâ ve otomasyon uygulamalarını kurum geneline yaygınlaştırırken operasyonel verimliliği artırabiliyor, süreçler üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol sağlayabiliyor.

Kritik sektörlerde yapay zekânın kırmızı çizgisi: Veri egemenliği

Yapay zekânın bankacılık, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve savunma sanayii gibi veri hassasiyeti yüksek alanlarda yaygınlaşması, bilgilerin nerede saklandığı ve işlendiği kadar teknolojik altyapı üzerindeki kontrolü de önemli hale getiriyor. UiPath, bulut seçeneklerinin yanı sıra şirketlerin kendi veri merkezlerinde kullanabildiği şirket içi kurulum (on-premises) modelini destekleyerek kurumların güvenlik politikalarına, operasyonel ihtiyaçlarına ve mevzuat gerekliliklerine uygun mimariyi seçmesine olanak tanıyor.

Cora: “Net bir iş hedefi belirleyemeyen şirketlerin yapay zekâ yatırımları başarısız oluyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “Yapay zekâ yatırımlarında asıl farkı, geliştirilen ajan sayısı veya yapılan pilot uygulamalar değil, bu teknolojilerin iş sonuçlarına ne ölçüde yansıdığı belirliyor. Türkiye’deki şirketler yeniliğe hızlı uyum sağlama, değişen koşullara çevik yanıt verme ve teknolojiyi iş süreçlerine taşıma konusunda güçlü bir deneyime sahip. Üretimden bankacılığa, havacılıktan savunma sanayiine kadar geniş bir alanda bu potansiyeli görüyoruz. Ancak yapay zekâyı kurumsal ölçekte yaygınlaştırmak için doğru iş hedefleriyle ilerlemek çok önemli. Kurumlar çoğu zaman ‘Yapay zekâyı nerede kullanabiliriz?’ diye başlıyor. Oysa öncelikle hangi iş sorunlarını çözmek istediklerini ve yapay zekânın bu sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğini belirlemeleri gerekiyor. Birçok kurumsal yapay zekâ girişiminin beklenen sonuçları sağlayamamasının en büyük nedenlerinden biri, şirketlerin net bir iş hedefinden yola çıkmak yerine çoğu zaman yapay zekâyı yapay zekâ olsun diye kullanmaya çalışması” dedi.

Veri egemenliği konusuna da değinen Cora, “Bu dönüşümde bir diğer kritik gereklilik ise insan denetiminin korunması ve kurumsal verilerin güvenle yönetilebilmesi. Özellikle bankacılık ve savunma sanayii gibi kritik sektörlerde kurumların verilerinin nerede saklandığını, nasıl işlendiğini ve kimlerin erişimine açıldığını belirleyebilmesi büyük önem taşıyor. Yapay zekânın sunduğu fırsatlardan yararlanırken veri güvenliğinden ve teknolojik altyapı üzerindeki hâkimiyetten ödün verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. UiPath olarak yapay zekâ ajanlarını, robotları, insanları ve mevcut sistemleri ortak bir yapıda buluştururken, şirket içi kurulum seçeneklerimizle kuruluşların gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini kendi altyapılarında, güvenlik politikaları ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda kullanabilmelerine olanak tanıyoruz” dedi.

Kurumsal bilgi birikimi yapay zekânın kullanımına açılıyor

FUSION İstanbul’da öne çıkan Map of Work, kurumların işleyişini belirleyen kuralları, politikaları, istisnaları ve deneyimli çalışanların birikimini ortak bir çerçevede tanımlıyor. Genel kullanıma sunulan UiPath Cartographer ise belgelerden, kurumsal sistemlerden ve çalışanların uzmanlığından yararlanarak bu yapıyı oluşturuyor ve güncel tutuyor. Bilgilerin kaynağının ve doğrulayan kişinin izlenebilmesi, yapay zekâ ajanlarının iş süreçlerinde güvenilir bağlamla hareket etmesine katkı sağlıyor. Cartographer bünyesinde sunulan Process Atlas, yedi sektörde 25 süreç alanına yayılan, uzmanlar tarafından doğrulanmış 83 hazır süreç modeli içeriyor. Böylece şirketler, yaygın iş akışlarını sıfırdan tasarlamak yerine hazır örneklerden yararlanarak geliştirebiliyor. Etkinlikte Cartographer’ın yanı sıra UiPath Delegate ve UiPath for Coding Agents yetenekleri de uygulamalı sunumlarla tanıtıldı.

İnsanlar, robotlar ve yapay zekâ ajanları aynı süreçte

UiPath Maestro, farklı ekipler ve sistemler arasında ilerleyen iş süreçlerinde insanları, yapay zekâ ajanlarını ve yazılım robotlarını birlikte çalıştırmaya odaklanıyor. Yeni ürün yapısında Maestro Orchestrate, birden fazla ekip, karar ve onay adımı içeren uzun soluklu süreçleri yönetirken Maestro Automate yüksek hacimli, kısa süreli görevlerin yürütülmesini sağlıyor. Her iki yapı da yetkilendirme, denetlenebilirlik ve insan gözetimi ilkeleriyle çalışıyor.

Yazılım testlerinde daha otonom bir modele doğru

FUSION İstanbul’un bir diğer gündemi, UiPath Test Cloud üzerinde geliştirilen dark testing factory yaklaşımı oldu. Yapay zekâyla yazılımların daha hızlı geliştirildiği ve daha sık güncellendiği bir dönemde bu model, tek tek testlerin ötesine geçerek test süreçlerini yöneten sistemin de giderek daha otonom hale gelmesini öngörüyor. Geliştirme aşamasındaki yaklaşımın hedefi, tekrar eden test iş yükünü azaltırken uzmanların risk değerlendirmesine, kaliteye ve kritik kararlara daha fazla zaman ayırmasını sağlamak. İnsan sorumluluğu ve kurumsal yönetişim ise bu yapının merkezinde yer alıyor.