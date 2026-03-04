ULAK Haberleşme ve Tiami Networks arasında stratejik işbirliği mutabakatı imzalandı

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiami Networks ile işbirliği, her iki şirketin ürün ve çözümleri, özellikle PolyEdge ve PolyRAN platformları, V2X çözümleri ile 6G patent ve teknolojilerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

ULAK Haberleşme, gelişmiş iletişim sistemleri, radyo erişim ağı (RAN) teknolojileri ve güvenli telekomünikasyon altyapısı konularındaki uzmanlığıyla işbirliğine katkı sağlayacak. Ayrıca, birlikte çalışabilirlik değerlendirmeleri yapacak ve pazar fırsatlarının belirlenmesine destek verecek.

Yapay zeka destekli 5G çözümleri geliştiren Tiami Networks ise PolyEdge ve PolyRAN platformları başta olmak üzere teknik uzmanlığını sunacak, entegrasyon görüşmeleri ve pilot çalışmaların koordinasyonunu üstlenecek, ayrıca ortak pazarlama ve teklif hazırlama süreçlerine aktif olarak katılacak.

Taraflar, bu işbirliği kapsamında ticari, savunma ve kamu pazarlarında ortak pazarlama, teknik entegrasyon, pilot programlar, gösterimler ve ortak teklif sunumlarını da değerlendirecek.

İşbirliği, Türkiye'nin gelişen haberleşme teknolojileri ekosistemine katkı sağlamasının yanı sıra, hem ticari hem de savunma ve kamu sektörlerinde yenilikçi çözümlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman ise imzalanan mutabakat zaptının, ULAK'ın Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojilerini uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlandırmasını sağlayacağını ifade etti.

Duman, işbirliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Tiami Networks sistemleri olan PolyEdge ve PolyRAN çözümlerle geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve teknolojilerimizi ortak projelerle global iş ortakları ve kamu kurumlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, V2X alanında geliştirdiğimiz RSU ve OBU teknolojilerimizle akıllı ulaşım çözümlerine katkı sağlamayı ve 6G patentlerimizle geleceğin haberleşme altyapısına öncülük etmeyi amaçlıyoruz.