ULAK, özel alanda teste hazırlanıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’de 5G teknoloji geliştirme çalışmaları yapan şirketlerden olan ULAK Haberleşme, 5G’nin özelliklerinden olan belirli alanlarda müşterilere 5G teknolojileriyle kablosuz iletişim sağlamaya yönelik test çalışmalarını başlattığını duyurdu. Şirketten verilen bilgide “ULAK Haberleşme, 4.5G + 5G baz istasyonu (NSA mod) saha testleri devam ederken, sadece 5G (SA mod) baz istasyonu ile de kapalı devre özel şebekelerde (Mobile Private Network) saha denemelerine yakın zamanda başlamaya hazırlanıyor” denildi.

YOİKK eylem planına göre, Türkiye’de 5G için ihalenin 2025 içinde, geçişin ise 2026’da yapılması planlanıyor. Çeşitli AR-GE teşvik politikalarıyla yerli firmaların 5G teknolojisi geliştirmesi planlanmıştı. Bu konuda çalışan ULAK Haberleşme, 5G ve 6G için çalışmalarını yoğunlaştırdığını, çeşitli testlere başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 5G’nin özelliklerinden biri olan belirli alanlarda kablosuz şebeke kurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Şirketin, ayrıca mevcut 4.5G altyapısının 5G’ye geçirilmesi, uyumlu çalışması için de çeşitli çalışmalar yaptığı kaydedildi.

ULAK Haberleşmenin saha dışı ve bina içi testlerine başlayacağı bu kapsamda, sadece 5G teknolojisi kullanılan baz istasyonu ile kapalı devre özel şebeke (mobile private network) saha denemelerine hazırlandığı duyuruldu. Şirketin ayrıca kendi radyo (sinyal alıcı-vericileri) teknolojisine yönelik saha denemeleri yaptığı, ayrıca 4.5G ve 5G birlikte çalışan baz istasyonu saha denemelerine de devam ettiği duyuruldu. Şirketin uçtan uca 5G’yi de içeren kablosuz haberleşme teknolojilerinde ilerlemeyi planladığı kaydedilerek, “5G teknolojisinin kapalı devre özel şebekelerde ülkemize yayılması adına etkin rol ve sorumluluk üstlenen ULAK Haberleşme 5G’nin en önemli çalışma alanlarından birisi olan kapalı devre mobil şebekeler için yerli ve milli imkanlar ile ürünleşme çalışmalarına ve saha denemelerini hız kesmeden sürdürmektedir” denildi.

Şirketin ayrıca 6G alanında geliştirdiği teknolojilere yönelik olarak her ülkede ayrı patent başvuruları yapmaya başladığı da duyuruldu.