  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ULAK, özel alanda teste hazırlanıyor
Takip Et

ULAK, özel alanda teste hazırlanıyor

Türkiye’de 5’inci nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) geliştirme çalışmaları yürüten ULAK Haberleşme’nin, testlerde ileri bir aşamaya geçtiği bildirildi. Şirketten verilen bilgide, “ULAK Haberleşme, 4.5G+5G baz istasyonu saha testleri devam ederken, sadece 5G baz istasyonu ile de kapalı devre özel şebekelerde saha denemelerine yakın zamanda başlamaya hazırlanıyor” denildi. Kablosuz şebeke kurma hazırlıklarını da hızlandıran şirketin, 6G alanında geliştirdiği teknolojiler için her ülkede ayrı patent başvuruları yapmaya başladığı da duyuruldu.

Mehmet Kaya
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ULAK, özel alanda teste hazırlanıyor
Takip Et

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’de 5G teknoloji geliştirme çalışmaları yapan şirketlerden olan ULAK Haberleşme, 5G’nin özelliklerinden olan belirli alanlarda müşterilere 5G teknolojileriyle kablosuz iletişim sağlamaya yönelik test çalışmalarını başlattığını duyurdu. Şirketten verilen bilgide “ULAK Haberleşme, 4.5G + 5G baz istasyonu (NSA mod) saha testleri devam ederken, sadece 5G (SA mod) baz istasyonu ile de kapalı devre özel şebekelerde (Mobile Private Network) saha denemelerine yakın zamanda başlamaya hazırlanıyor” denildi.

YOİKK eylem planına göre, Türkiye’de 5G için ihalenin 2025 içinde, geçişin ise 2026’da yapılması planlanıyor. Çeşitli AR-GE teşvik politikalarıyla yerli firmaların 5G teknolojisi geliştirmesi planlanmıştı. Bu konuda çalışan ULAK Haberleşme, 5G ve 6G için çalışmalarını yoğunlaştırdığını, çeşitli testlere başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 5G’nin özelliklerinden biri olan belirli alanlarda kablosuz şebeke kurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Şirketin, ayrıca mevcut 4.5G altyapısının 5G’ye geçirilmesi, uyumlu çalışması için de çeşitli çalışmalar yaptığı kaydedildi.

ULAK Haberleşmenin saha dışı ve bina içi testlerine başlayacağı bu kapsamda, sadece 5G teknolojisi kullanılan baz istasyonu ile kapalı devre özel şebeke (mobile private network) saha denemelerine hazırlandığı duyuruldu. Şirketin ayrıca kendi radyo (sinyal alıcı-vericileri) teknolojisine yönelik saha denemeleri yaptığı, ayrıca 4.5G ve 5G birlikte çalışan baz istasyonu saha denemelerine de devam ettiği duyuruldu. Şirketin uçtan uca 5G’yi de içeren kablosuz haberleşme teknolojilerinde ilerlemeyi planladığı kaydedilerek, “5G teknolojisinin kapalı devre özel şebekelerde ülkemize yayılması adına etkin rol ve sorumluluk üstlenen ULAK Haberleşme 5G’nin en önemli çalışma alanlarından birisi olan kapalı devre mobil şebekeler için yerli ve milli imkanlar ile ürünleşme çalışmalarına ve saha denemelerini hız kesmeden sürdürmektedir” denildi.

Şirketin ayrıca 6G alanında geliştirdiği teknolojilere yönelik olarak her ülkede ayrı patent başvuruları yapmaya başladığı da duyuruldu.

Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldıAnkara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldıGündem

 

Eski HSBC Genel Müdürü Piraye Antika'dan İş Bankası mesajı: Güçlü rakibimizin bu insani yaklaşımını hiç unutamadımEski HSBC Genel Müdürü Piraye Antika'dan İş Bankası mesajı: Güçlü rakibimizin bu insani yaklaşımını hiç unutamadımGündem

 

Şirket Haberleri
BDDK, Fibabanka’ya servis bankacılığı izni verdi
BDDK, Fibabanka’ya servis bankacılığı izni verdi
Akabe Enerji, yeni yatırımlarıyla kazanlarına en az 30 yıl korozyon garantisi sunuyor
Akabe Enerji, yeni yatırımlarıyla kazanlarına en az 30 yıl korozyon garantisi sunuyor
2030 yılına kadar küresel elektrik şebeke uzunluğu 1.7 kat artacak
2030 yılına kadar küresel elektrik şebeke uzunluğu 1.7 kat artacak
İthalatı gerileten İzowolt, ek kapasiteyle yönünü ihracata çevirdi
İthalatı gerileten İzowolt, ek kapasiteyle yönünü ihracata çevirdi
Trans-El, orta güç ve ihtisas transformatörlerde hızlı büyüyor
Trans-El, orta güç ve ihtisas transformatörlerde hızlı büyüyor
BÜSTYAL, daha yüksek kapasiteli deneyler için altyapısını geliştirecek
BÜSTYAL, daha yüksek kapasiteli deneyler için altyapısını geliştirecek