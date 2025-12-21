ULAQ, TÜMOSAN’ın yerli motoru ile envantere girdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen “Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni” ile teslim edilen ULAQ’taki motor yüzde 90 yerlilik oranına ulaştı.

460 beygir güç

Albayrak Grubu’nda yer alan TÜMOSAN’ın tamamen kendi öz kaynakları ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen dizel marin motoru, 460 beygir (352 kW) güç üretiyor. TMSN460 olarak adlandırılan motor, askeri ihtiyaçlar için özel olarak tasarlandı.

Yüksek tork üreten motor, düşük yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon ve gürültü seviyesine sahip. Deniz şartlarında hem performans hem de uzun ömür için korozyon önlemlerinin alındığı motorun testleri ise TÜBİTAK tarafından yapıldı.

TMSN460, uzun süreli deniz testlerinde de kendini ispat etti. Motor ULAQ’ı saatte 35 knot (yaklaşık 80 km/saat) hıza çıkartabiliyor. Aracın menzili ise 400 kilometre.

Yüksek basınçlı Common Rail sistemi, gelişmiş elektronik kontrol üniteleri, bakım kolaylığı ve emisyon regülasyonlarına uyumluluk sunan motor, ilerleyen dönemde platformun tam yerliliği için önemli avantajlar sunacak.

TÜMOSAN motorları hangi deniz platformlarda kullanılıyor?

TÜMOSAN marin motorları sadece ULAQ ile sınırlı değil. Şirketin marin motor ailesi (75-105 BG düşük güçlerden 460 BG’ye kadar), hem sivil hem askeri deniz araçlarında aktif olarak tercih ediliyor.

Bunlar arasında Tersaneler Genel Müdürlüğü itici-çekici vasıtaları (pushboat/mule boat) projesi için teslimatlar başlamış durumda. Sahil Güvenlik Komutanlığı da motorlarla yakından ilgileniyor. İlerleyen dönemde farklı platformlarda bu motorların kullanılması hedefleniyor.

Sivil teknelerde ise ortalama 12 metrelik platformlarda 95 ila 115 beygir modeli kullanılabiliyor. Ayrıca TÜMOSAN, 75-105 beygir marin motor projesini de 2019’dan bu yana devam ettiriliyor.