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Ulaş Civil, Concentrix Türkiye Genel Müdürü olarak atandı

Concentrix grup şirketlerinden Teknofix’in Genel Müdürü ve aynı zamanda Uluslararası Operasyonların lideri olan Ulaş Civil, 8 Nisan 2025 itibarıyla Concentrix Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Haber Merkezi
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Ulaş Civil, Concentrix Türkiye Genel Müdürü olarak atandı
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Yeni görevinde Ulaş Civil, Concentrix Türkiye’nin yanı sıra grup şirketlerinin genel yönetiminden de sorumlu olacak. Civil, iş ortakları ile kurduğu güçlü ilişkiler, operasyonel mükemmeliyet anlayışı ve uçtan uca müşteri deneyimine olan bağlılığıyla, Concentrix’in Türkiye’deki büyüme ve dönüşüm hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.

Ulaş Civil kimdir?

Ulaş Civil, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine telekomünikasyon sektöründe adım atmış; Borusan Telekom ve Turkcell Superonline gibi sektörün önde gelen firmalarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2012 yılında Bircom’da başlattığı kurum içi girişimcilik projesi, 2015 yılında Teknofix adıyla bağımsız bir şirkete dönüşmüş ve Civil, kurucu genel müdür olarak şirketin liderliğini üstlenmiştir.Teknofix, 2018 yılında Fransa merkezli global müşteri deneyimi devi Webhelp SAS çatısı altına katılarak uluslararası bir yapının parçası haline gelmiş; 2023 yılında ise Webhelp’inConcentrix ile birleşmesiyle birlikte Civil, hem yerel hem de uluslararası operasyonlara liderlik etmeye devam etmiştir.

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