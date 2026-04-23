Ulaşımda yeni dönem: Xpeng ‘uçan araba’ için 2027 yılını işaret etti

Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Xpeng, otomobil ve havacılık teknolojilerini birleştiren devrim niteliğindeki projesinde vites artırıyor. Şirket Başkanı Brian Gu tarafından yapılan son açıklamalara göre, merakla beklenen uçan hava aracı, 2026 yılındaki test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından 2027’de kullanıcılarıyla buluşacak. Yaklaşık 280 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen bu araç, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kişisel bir mobilite devrimi olarak nitelendiriliyor. Şirket, Guangzhou’da kurduğu yüksek kapasiteli akıllı üretim tesisinde yıllık 10 bin adet üretim yapmayı hedefliyor.

İki parçalı modüler tasarım: Hem karada hem havada

Xpeng'in uçan araba konsepti, geleneksel tasarımlardan farklı olarak "modüler" bir yapıyla sunuluyor. ‘Kara Uçak Gemisi’ (Land Aircraft Carrier) olarak adlandırılan sistem; 6 tekerlekli, hibrit menzil artırıcı sisteme sahip bir ana taşıyıcı ve bu taşıyıcının içinde yer alan otonom bir uçuş modülünden oluşuyor. Karada giden ana araç, uçan modülü bagajında taşıyabiliyor ve aynı zamanda onu şarj edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen iki kişilik hava modülü, şehir trafiğine takılmadan kısa mesafeli uçuşlar yapmayı mümkün kılıyor. Bu yapı, hem uzun yolculuklarda konforu hem de kentsel ulaşımda hızı bir araya getiriyor.

Yapay zeka ve robotik teknolojilerle tam entegrasyon

Xpeng, uçan araba projesini sadece bir taşıt olarak değil, geniş bir yapay zeka ekosisteminin parçası olarak konumlandırıyor. Şirketin geliştirdiği Turing AI çipi, hem bu hava araçlarının otonom uçuş kabiliyetlerini yönetecek hem de şirketin insansı robotu olan IRON projesinde merkezi beyin görevi görecek. 2027 yılındaki teslimat hedefine kadar Xpeng, havacılık regülasyonlarını aşmak ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ile yoğun bir çalışma yürütüyor. Halihazırda 7 binden fazla ön sipariş alan araç, teknoloji dünyasında ulaşımın geleceğine dair en ciddi projelerden biri olarak kabul ediliyor.