Ulaştırma Bakanı'ndan THY açıklaması: Siber saldırı yok

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul çıkışlı seferli dün (1 Kasım Çarşamba) teknik aksaklık nedeniyle iptal edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY sisteminin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Uraloğlu, siber saldırı olmadığını altyapıdan kaynaklanan bir problem olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.” şeklinde konuştu.