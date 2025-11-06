Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle 2024 yılında başlayan iş birliğini daha da genişletti. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora yatırım yapan, son olarak da TMPK’nin ana sponsoru olan Ülker, desteğini Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde sürdürecek. Anlaşma kapsamında Ülker, Mersin’de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları’na ve Samsun’daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları’na (World Games) da destek verecek.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı “2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda da gördük ki tüm para milli sporcularımız gerçek birer ilham kaynağı. Paris yolculuklarında onların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmak bizim için büyük bir gururdu. Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için iş birliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikâyeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız.” ifadelerini kullandı.

"Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü Ülker’in katkısıyla daha belirgin olacak”

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ise Ülker’in TMPK ve sporculara verdiği desteğin Paris Paralimpik Oyunları’nda çok önemli bir fark yarattığının altını çizerek “Ülkemizin en değerli markalarından birisi olan Ülker’le yol arkadaşlığımızı geliştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülker’in 4 yıl boyunca vereceği destek sayesinde sporcularımızın başarılarının, toplumdaki farkındalığın daha da artacağına ve en önemlisi engelli vatandaşlarımız için örnek teşkil eden sporcu sayımızın da fazlalaşacağına inanıyorum. Ülker’le Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde yaptığımız anlaşma sporcularımıza moral olmuştu. Oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandık. Ülker’in desteğinin Los Angeles 2028’de madalya sayımızın artmasına ve daha çok sporcumuzun hayallerine ulaşması için cesaretlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü Ülker’in katkısıyla daha belirgin olacak” dedi.