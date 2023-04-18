Ülker, bayramı 55 çeşit ürünle karşılıyor

Ülker, Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Marka, yaklaşmakta olan bayramı 55 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ülker Pazarlama CMO’su Mustafa Kabakçı, portföylerine kattıkları yeni ürünlerle birlikte çikolatada 27, şekerlemede 28 olmak üzere toplamda 55 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladıklarını söyledi. Kabakçı, devamında şunları aktardı: “Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolata tarafında Ülker Çikolata Mini Keyifler; fındıklı sütlü, tuzlu karamelli sütlü ve limonlu bitter çikolata çeşitleriyle raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı bitter çikolata çeşitleriyle ağızları tatlandıracak. Şekerleme tarafında da Ülker Choco Toffe bu bayramın favori lezzeti olacak. Ayrıca hediyelik ürün gönderimi yapmak isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. 'Bayram Paylaşmaktır' temalı reklam filmimiz de televizyon, radyo ve dijital kanallarda tüketicilerimizle buluştu."

Hediyelik çikolata ve şekerleme pazarı 2 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye hediyelik çikolata ve şekerleme pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kabakçı, pazarın 2022 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 2 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 51’lik artış yaşandığına dikkat çeken Kabakçı, “2022 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 67’si paketli, yüzde 33’ü ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise tonajda 22 bin 600 tonu yakalarken yüzde 79’luk artışla toplam 961 milyon TL ciroya ulaştı. 2022 yılında, Ülker olarak çikolatada tonajda yüzde 35,2, ciroda ise yüzde 38,3’lük pazar payına sahibiz." şeklinde konuştu.