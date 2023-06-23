Ülker, bayramı 56 çeşit ürünle karşılayacak

Ülker olarak geçmişten bugüne bayram ziyaretlerine ürünleriyle eşlik ettiklerini söyleyen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Her biri klasikleşmiş bu lezzetler, tüm Türkiye’de büyük beğeni görüyor. Bizler bu ürünleri hazırlarken tüketicilerimizin beklentilerini merkeze alarak hareket ediyoruz. Bu yıl da bayrama hazırlanırken tüketicilerimizin bizlerden beklentileri doğrultusunda gerek çikolata gerek şekerlemede geniş bir ürün portföyü oluşturduk. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; çikolatada 27, şekerlemede 29 olmak üzere toplamda 56 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık.” diye konuştu.

“Ramazan Bayramı’nda lideriz”

Türkiye’deki hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme tüketimi hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Kabakçı, şunları söyledi: “İpsos’dan aldığımız verilere göre geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da ciroda yüzde 30 pazar payı ile hediyelik ve ikramlık pazarında birinciliğimizi devam ettirdik. 2022 Ramazan dönemine göre ciroda yüzde 103 büyüyen pazarda yüzde 119 büyümeyle pay kazandık. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, yine bayramlık ürünlerimizle pazarı büyütmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

İkramlık şekerlemede Doğu ve Güneydoğu zirvede

Marmara Bölgesi’nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 30,8 ile ilk sırada yer aldığını belirten Mustafa Kabakçı, “Ramazan Bayramı’nda her yıl olduğu gibi Marmara bölgesi yüzde 34, İç Anadolu yüzde 21 ile en yoğun ikramlık çikolata tüketen bölgeler oldu, bu bölgeleri sırasıyla Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 13’er, Akdeniz yüzde 12 ve Karadeniz yüzde 6 ile takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketildi. Yüzde 31’lik payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 22, İç Anadolu yüzde 19, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti.” şeklinde konuştu.