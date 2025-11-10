  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ülker Bisküvi IFC'den aldığı kredi vadesini uzattı
Takip Et

Ülker Bisküvi IFC'den aldığı kredi vadesini uzattı

Ülker Bisküvi, Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldığı 75 milyon Euro'luk kredi anlaşmasının vadesini 5 yıl uzattığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ülker Bisküvi IFC'den aldığı kredi vadesini uzattı
Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha attı.

Şirket, IFC ile 2024'te imzalanan 75 milyon avroluk kredinin vadesini 5 yıl uzatmak üzere yeni bir sözleşme imzaladı.

Vadede anapara ödemeli kredinin kullanım amacı, sözleşmenin orijinal şartlarında belirtildiği şekliyle devam edecek.

 

Şirket Haberleri
Doğuş Otomotiv 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Doğuş Otomotiv 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Burger King’in Çin operasyonlarında çoğunluk hissesi satıldı
Burger King’in Çin operasyonlarında çoğunluk hissesi satıldı
Matriks'in net karı 135 milyon liraya oldu
Matriks'in net karı 135 milyon liraya oldu
Analistler Nvidia için iyimser olmaya devam ediyorlar
Analistler Nvidia için iyimser olmaya devam ediyorlar
Vakıf Faktoring A.Ş. 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor
Vakıf Faktoring A.Ş. 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor
TAB Gıda, "Tüketim Davranışları ve Algısı Araştırması" sonuçlarını açıkladı
TAB Gıda, "Tüketim Davranışları ve Algısı Araştırması" sonuçlarını açıkladı