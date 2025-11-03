Ülker Bisküvi'den 75 milyon Euro'luk kredi anlaşması
Ülker Bisküvi, çevresel hedefleri desteklemek ve finansmanını yeniden yapılandırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den 75 milyon Euro'luk 5 yıllık kredi aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.
75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
Şirket Haberleri