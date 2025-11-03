  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ülker Bisküvi'den 75 milyon Euro'luk kredi anlaşması
Ülker Bisküvi'den 75 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Ülker Bisküvi, çevresel hedefleri desteklemek ve finansmanını yeniden yapılandırmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den 75 milyon Euro'luk 5 yıllık kredi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 2023'te sağlanan ve 2026 vadeli mevcut finansmanın yeniden yapılandırılmasında kullanılacak.

75 milyon avro tutarındaki 5 yıl vadeli yeni kredinin aynı zamanda şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

