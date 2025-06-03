Ülker’den Kurban Bayramı’na özel lezzetler

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, Kurban Bayramı’nı 36 çeşit çikolata ve 35 çeşit şekerleme ile karşılıyor. Hem ikramlık hem de hediyelik olarak hazırlanan ürünler, yenilenen ambalajları ve dikkat çeken lezzetleriyle raflardaki yerini aldı.

"Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda +3,6 puanlık artışla %36,2 ciro payına ulaşarak liderliğimizi pekiştirdik"

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, geçmişten bugüne her bayramı yeniliklerle karşıladıklarını vurguladı. 2025 Ramazan Bayramı IPSOS HTP pazar verilerine göre hem ciro hem de tonajda hediyelik ve ikramlık çikolata-şekerleme pazarında lider olduklarını ifade eden Kabakçı şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ile şekerleme pazarı ciroda 6.8 milyar TL, tonajda ise 22 bin ton olarak gerçekleşti. Ülker olarak bu pazarda yüzde %36,2 ciro payımızla öncü olmaktan mutluluk duyuyor ve tüketicilerimize bizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bayramda sevdikleriyle lezzetli anlar paylaşmak isteyenler, bu yıl da dijital satış kanalları üzerinden kolayca alışveriş yapabilecek.”

“Çıtır Kadayıf ve Bütün Antep Fıstıklı” Ülker Ece raflarda Kadayıf ve Antep fıstıklı çikolata trendinden ilham alınarak hazırlanan ve Ramazan Bayramı’nda rağbet gören “Çıtır Kadayıf ve Bütün Antep Fıstıklı” sütlü çikolata, bu bayramda da Ülker Ece etiketiyle tüketiciyle buluşuyor. Mevcut “Bisküvili” ve “Fındıklı” sütlü draje çeşitlerine “Bitter Çikolata Kaplı Tuzlu Badem” ve “Vişneli Bitter” gibi seçenekler de ekleyen Ülker, atıştırmalıkta farklılık arayanlara farklı bir alternatif sunuyor. Hediyelik olarak hazırlanan Ülker Buklet Sütlü Bitter ise 420 gramlık özel kutusuyla tüketicilerle buluşuyor. Fındık kremalı dolgulu, sütlü ve beyaz çikolatalı deniz kabuğu şeklindeki Ülker Select ise kendinden ipli, zarif kutu tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bayrama özel “Gazoz” aromalı bonbon dolgulu şekerleme Ülker, şekerleme kategorisinde de yeni tatlarla Kurban Bayramı’na da renk katıyor. Yeni “Bonbon Extra” serisinde yer alan “Gazoz” aromalı dolgulu şekerleme, Ülker’in bayram lezzetleri arasında yer alıyor. Serinin diğer iki yeni aroması olan Mango&Şeftali ve Limonata&Orman meyveleri de bu bayramın en dikkat çekici ürünleri arasında bulunuyor.

Ülker’in meyve aromalı yumuşak şekerlemesi Lokumcuk ise limon, elma, mandalina ve böğürtlen karışımından oluşan içeriğiyle bu kez 600 gramlık hediyelik kutusuyla raflarda.