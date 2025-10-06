Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi

Ülker Bisküvi, 2023’te elde ettiği ve 3 yıl vadeli olan 250 milyon ABD dolarlık sendikasyon kredisini, vadesi dolmadan önce refinanse etmek amacıyla uluslararası bir kredi anlaşması imzaladı. Yeni kredi, 5 yıl vadeli ve vadede anapara ödemeli olarak yapılandırılırken, özel sektörde son beş yılın ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Şirket, söz konusu krediyi 20 Ekim 2025 tarihinde kapatacak. Yeni kredi anlaşması, toplamda yine 250 milyon ABD doları tutarında olacak şekilde, küresel ölçekte faaliyet gösteren 11 uluslararası banka ile imzalandı. Varlığı sürdürülebilirlik esaslarına dayanan bu yeni kredi, Ülker’in uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlamak üzere yapılandırıldı.

Güçlü konsorsiyum, uluslararası katılım

Yeni kredi anlaşması, JPMorgan’ın global koordinatörlüğünde yürütüldü. JPMorgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldı. Aynı zamanda Emirates NBD ve Standard Chartered Bank, sürece ortak sürdürülebilirlik koordinatörü olarak da katkı sağladı.

Krediye katılan diğer bankalar arasında Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC yer aldı. Böylece ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya merkezli önemli finans kuruluşlarının yer aldığı güçlü bir konsorsiyum oluşturuldu.

Kredi talebi iki kat aştı

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, gerçekleştirilen bu işlemle, özel sektörde 2020 yılından bu yana ilk kez 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi elde edildiğini belirtti. Şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu uzun vadeli güvene dayalı ilişkilerin bu yapılandırmanın temelini oluşturduğunu vurguladı.