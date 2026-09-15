Ultegra, TYS VendorOS ile üretici, dağıtıcı ve bayileri tek merkezde buluşturuyor

E-ticaretin hızla büyümesi, şirketlerin satış kanallarını çeşitlendirirken operasyonlarını da daha karmaşık hale getiriyor. Özellikle geniş bayi ve satış ağıyla çalışan üretici, dağıtıcı ve tedarikçiler açısından artan ürün çeşitliliği, sipariş hacmi, stok hareketleri, fiyatlandırma, kampanya ve finans süreçleri farklı sistemlerde yönetildiğinde, büyümenin kendisi yeni bir operasyonel karmaşaya dönüşebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeli teknoloji şirketi Ultegra, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği TYS VendorOS ile bu karmaşayı tek bir yönetim platformunda toplamayı hedefliyor.

Ultegra’nın “Sıfır Kaos-Tek Sistem, Tek Gerçek” yaklaşımını yansıtan TYS VendorOS, üretici, dağıtıcı ve bayiler arasındaki ticari süreçleri ortak bir veri ve yönetim mimarisinde bir araya getiriyor. Şirketlerin büyüdükçe yalnızca satış hacimlerinin değil, bayi ağlarının ve operasyonel süreçlerinin de genişlediğine dikkat çeken Ultegra Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Erim, TYS VendorOS’un temel amacının farklı sistemlerde dağınık halde bulunan verileri anlamlı ve yönetilebilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirtti.

Sipariş ve stok aynı merkezde

TYS VendorOS’un şirketlerin operasyonlarını daha bütünsel biçimde görmesine olanak tanıdığına vurgu yapan Erim, “Sipariş ve stok bilgilerinin birlikte izlenmesi daha doğru planlama yapılmasını desteklerken, fiyat ve kampanya yönetiminin aynı yapı içerisinde bulunması satış süreçlerinin daha merkezi biçimde yönetilmesini sağlıyor. Bunun yanında cari hesap, tahsilat ve risk bilgilerinin operasyonel verilerle birlikte takip edilebilmesi ise bayi ağının yalnızca satış hacmi üzerinden değil, finansal sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmesine olanak veriyor” dedi.

Büyüyen bayi ağının şirketlere önemli satış fırsatları yaratırken beraberinde daha karmaşık operasyonlar ve daha yüksek finansal kontrol ihtiyacı getirdiğini belirten Erim, “TYS VendorOS’u, şirketlerin bütün bu süreçleri daha kolay ve bütünleşik biçimde yönetebilmesi için geliştirdik” ifadesini kullandı.

Daha fazla değil, daha anlamlı veri

TYS VendorOS’un yaklaşımının, dijitalleşmeyi mevcut iş süreçlerinin yalnızca elektronik ortama taşınması olarak görmediğini söyleyen Erim, “Çünkü ölçek büyüdükçe şirketlerin ihtiyacı daha fazla veri değil, daha anlamlı veri; daha fazla yazılım değil, daha bütünleşik bir yönetim anlayışı haline geliyor. Farklı operasyonların aynı veri ve yönetim mimarisinde buluşması, şirketlerin iş yapış biçimlerini ve karar alma süreçlerini de dönüştürüyor. Bu nedenle sistem, yalnızca operasyonel verimlilik sağlamayı değil; şirketlerin daha ölçülebilir, görünür ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Ayrıca, satış, stok, sipariş, bayi ve finans verilerinin ortak bir veri mimarisinde toplanması; analiz, tahminleme, risk yönetimi ve karar destek uygulamaları için de güçlü bir zemin oluşturuyor” dedi.

TYS VendorOS’un sektördeki uygulamaları arasında Nezih Kitap ve Derya Dağıtım’ın perakende, dağıtım ve bayi operasyonlarının tek merkezden yönetilmesine yönelik yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları da bulunuyor.

“TYS VendorOS ile hedefimiz yalnızca şirketlerin bugünkü operasyonlarını kolaylaştırmak değil; üretici, dağıtıcı ve bayilerin aynı veri üzerinden hareket ettiği daha görünür, kontrollü ve sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi oluşturmak. ‘Sıfır Kaos-Tek Sistem, Tek Gerçek’ yaklaşımımızın temelinde de bu dönüşüm bulunuyor” diyen Erim, sistemin farklı sektörlerdeki bayi ve dağıtım yapılarına uyarlanarak yaygınlaştırılacağını belirtti.