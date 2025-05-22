Ultegra’ya ‘En Yenilikçi Proje’ ödülü

Dijital ticaret için ihtiyaç duyulan bileşenleri farklı firmalardan almak durumunda kalan işletme sahiplerine entegre çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Ultegra’nın başarısı ödüle layık görüldü. 2023 yılında kurulan girişim, kurucularının e-ticaret alanındaki birinci el tecrübelerinden yola çıkarak hem sektörün hem de Türkiye’nin ihtiyaçlarına hizmet veriyor.

İşte Ultegra’nın bu alanda elde ettiği başarılar, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Yıldız Teknik Üniversitesi liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen “Huni Modeli ile Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme İçin Akıllı Ağ (SMARTNET)” projesi çerçevesinde, düzenlenen etkinlikte ödüle layık görüldü.

Dijitalleşmeye ivme kazandırdı

Etkinlik ve ödül töreni Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Patent Fuarı (IP Fair) kapsamında gerçekleştirildi. Ödülü SMARTNET Projesi Yürütme Komitesi’nin takdimiyle teslim alan Ultegra Kurucu Ortaklarından Duygu Erim, “Ultegra olarak dijital ticaretin geleceğini şekillendirme vizyonumuzla geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, yalnızca sektördeki dönüşüme değil, ülkemizin dijitalleşme sürecine de güçlü bir ivme kazandırmaktadır. Bu ödül, teknolojiye, yeniliğe ve sürdürülebilir çözümlere inanan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak başarısının sonucudur” dedi.

Tüm süreçler Ultegra’da

İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıran Ultegra’nın sadece bir yazılım olmadığına dikkat çeken Erim, “Ultegra, e-ticaret altyapısından ödeme sistemlerine kadar ticarete dair tüm ihtiyaçları kapsayan dijital ticaret ekosistemi. Ultegra; e-ticaret altyapısı, pazaryeri entegrasyonu, sipariş ve stok yönetimi, merkezi envanter kontrolü, ödeme altyapısı ve e-fatura sistemleri gibi temel işlevleri tek bir yazılım çatısı altında birleştiriyor. Böylece farklı platformlar, entegratörler ya da üçüncü parti hizmet sağlayıcılar arasında zaman ve maliyet kaybı yaşayan işletmelere uçtan uca entegre, sorunsuz bir ticaret deneyimi sunuyor” dedi.

‘Tek yazılım-tüm süreçler’ mottosuyla geliştirilen sistemin, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkardığını kaydeden Erim, “Süreçler dijitalleştirilip otomatize edilirken, işletmeler yüzde 50’ye varan zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, bu yapı üçüncü parti masrafları ortadan kaldırarak finansal verimliliği de güçlendiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.