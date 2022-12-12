Ultium Cells’in pil yatırımına 2,5 milyar dolar kredi

ABD Enerji Bakanlığı, ABD’li General Motors (GM) ve Güney Koreli LG Energy Solution ortak girişimiyle kurulacak üç lityum-iyon pil üretim tesisi için 2,5 milyar dolarlık kredi finansmanını sonuçlandırdıklarını bildirdi.



Elektrikli araçlar için artan pil ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış hükümet programının bir parçası olarak desteklenen Ultium Cells adlı girişimin Ohio, Tennessee ve Michigan'da devreye girecek fabrikalarında 11 bin yeni istihdam yaratması planlanıyor.

Ultium Cells, ABD'nin enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve kritik bileşenlerde Çin'e bağımlılığı azaltmak üzere devreye alınacak tesislerle, filosunu 2035 yılına kadar tamamen elektriğe dönüştürmek isteyen GM'ye tedarik sağlayacak.