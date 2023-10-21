Ulu Motor, Çinli Skyworth ile Türkiye’de batarya fabrikası kuracak

Türkiye’de ortak batarya fabrikası açma konusunda Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş ile anlaşmaya varan Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba bu doğrultuda ilk resmi adımı atarak Türkiye’de Skyworth Motor Limited Şirketi’ni kurdu. Skywell’in Türkiye ile Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörlüğünü yürüten Ulu Motor ortaklığı ile 2024 yılı içerisinde 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açacak olan Skyworth’te Wu Longba geçtiğimiz ay İstanbul’a gelerek Bilişim Vadisini gezdi. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş ile Bilişim Vadisi’nde önemli temaslarda bulunan Wu Longba ayrıca İstanbul ve Ankara’daki yatırım ofisleri ile de görüştü. Batarya fabrikası konusunda yer olarak Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’ni değerlendirmekte olan Ulu Motor ve Skyworth, bu konuda görüşmelerini sürdürüyorlar.

“Bu ortaklık ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak”

Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, Skyworth ortaklığında açacakları fabrika ve Wu Longba ile Türkiye’de temaslar hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Skywell ile Ulu Motor olarak, Türkiye ve Avrupa'da önemli bir dönüm noktasına imza atmış bulunuyoruz. 2024 yılında açacağımız 800+ 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında attığımız büyük bir adımı temsil ediyor. Bu iş birliği ile açılacak olan Batarya fabrikası özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak.”