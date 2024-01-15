Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için finansman desteği

Ulu Motor, elektrikli Leapmotor T03 için ocak ayı boyunca finansman desteği sunacak. Ulu Motor'un bu ay sonuna kadar sürecek kampanyası kapsamında 12 ay vadeli ve faizsiz 500 bin liralık kredi avantajının yanı sıra 150 bin liralık nakit alım indirimi de bulunuyor.

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle elektrikli araç modelleri arasında öne çıkıyor.

Yüzde 100 elektrikli T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımıyla da kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası, yapay zeka menzil hesaplama özelliği, ısıtmalı yan aynaları, panoramik cam tavanı, elektrikli bagaj kapağı özellikleriyle ön plana çıkan T03, konfor, ferahlık, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor.