Uludağ Elektrik enerjisini depremzede kadınlar için birleştirdi

Esra Özarfat

Hatay - Uludağ Elektrik çalışanları deprem bölgelerinde yaşayan kadın ve kız çocukları için bir araya gelerek, enerjilerini depremzede kadınlar için birleştirdiler. El emeği berelerini atölye çalışmasıyla üreten kadınlar, yazdıkları notlarla birlikte bu ürünleri deprem bölgesi için hazırladılar. Uludağ Elektrik yetkilileri hem bu ürünlerden hem de ihtiyaç listesinde yer alan hijyen ürünlerinden oluşan kitleri Hatay Narlıca Çadır kente ulaştırdılar.

Bursalı kadın gazetecilerin de katıldığı ziyarette konuşan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl kadın çalışanlarla birlikte atölye çalışmaları yaptıklarını, bu yıl da deprem bölgesindeki kadın ve çocuklar için ürettikleri el ürünleri ile hijyen kitlerini bölgeye ulaştırdıklarını anlattı. Ali Erman Aytac, Uludağ Elektrik’in çalışanlarının yüzde 50’den fazlasını kadın çalışanların oluşturduğunu vurguladı.

20 kişilik ekip sürekli bölgede

Ali Erman Aytac, depremin ilk gününden bu yana tüm şirketler gibi acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında sahada çalıştıklarını, ilk etapta acil gıda, ısınma ihtiyaçlarını içeren 20 binden fazla malzemenin olduğu TIR’ı Hatay’a gönderdiklerini aktardı. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde de etkin rol aldıklarını anlatan Aytaç, “Dağıtım şirketimiz bakım onarım için arıza ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. 20 kişilik ekip 15 günlük vardiyalarla çalışmaya devam ediyor. Daha sürdürülebilir noktada da buranın tekrar eski huzuruna, sağlığına kavuşması için gereken destekleri daha kalıcı bir şekilde, proje haline getirip sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Bin yeni abone

EPDK'nın hem deprem bölgesindeki hem de başka bölgelere göç eden depremzedelere çeşitli destekleri olduğunu hatırlatan Aytac, sorumluluk alanlarındaki Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da bine yakın yeni abone başvurusu aldıklarını söyledi. Depremzedelerin aboneliklerinden güvence bedeli alınmadığını belirten Ali Erman Aytac, ayrıca depremzedelerin kaldıkları yurtlar ve oteller gibi toplu konaklama yerlerinin de enerji faturalarına destek olduklarını dile getirdi.