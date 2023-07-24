Uludağ Elektrik, OlduBil ile işbirliği yaptı

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak OlduBil ile iş birliği yaparak başlattığı yeni kampanyayla müşterilerinin öderken kazanmasını sağlıyor. Uludağ Elektrik müşterilerine özel bu kampanya kapsamında, elektrik faturaları OlduBil mobil uygulaması üzerinden ödendiği takdirde, yüzde 10 para iadesi kazanılıyor. Uludağ Elektrik müşterilerine özel olarak sunulan bu uygulamanın başladığı tarih olan 1 Temmuz’dan itibaren pek çok müşterinin yararlandığı bu iş birliğine ilgi giderek artıyor. Uygulamada müşteriler, aylık olarak 25 TL’ye kadar para iadesi kazanabiliyorlar. Eylül sonuna kadar devam edecek kampanyanın yanı sıra TEB kredi kartından yapılan OlduBil bakiye yüklemelerinde para iadesinin yanında vade farksız 3 taksit fırsatı da sunuluyor.

Projeleri planlarken müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını, göz önüne aldıklarını belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Müşterilerimiz bu kampanyaya dahil olup, faturalarını OlduBil üzerinden ödediklerinde hem zamandan tasarruf ediyor hem de fatura tutarının yüzde 10'u kadar bir para iadesi kazanıyorlar. Bu da müşterilerimize ek bir maddi avantaj sunarken, ödeme sürecini de daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Yapmış olduğumuz bu iş birliğiyle hem müşterilerimize avantaj sağlama hem de ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarla proje geliştirme fırsatı yakalamış olduk” dedi.