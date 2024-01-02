Uludağ Elektrik, sürdürülebilirliğe odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonu aşkın müşteri kitlesine hizmet veren Uludağ Elektrik, fiziki hizmet noktalarının yanı sıra dijital kanallar üzerinden de müşterilerine ulaşıyor. Kullanıcı alışkanlıklarını yakından takip ederek, online işlem merkezinin güncel yapısında birçok işlemi dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirerek, ciddi bir zaman tasarrufu sağladıklarına işaret eden Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, 2015 yılından beri online işlem merkeziyle hizmet verdiklerini hatırlattı. Pandemiyle beraber dijital iş yapış kültürünün yerleşmesi sonucunda dijital kanallardan işlem adetlerinin arttığına işaret eden Arslan, “Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin yüzde 18’lik kısmı dijital kanallar üzerinden yapılmışken; bu sene itibarıyla abonelik işlemlerinin yüzde 29’u online işlem merkezimiz üzerinden geldi. Bu yıl ve gelecek yıllar için hedefimiz ise müşterilerimizi dijital kanallara daha fazla yönlendirmek” dedi.

Elektrik sektöründe resmi prosedürlerin yoğun şekilde uygulandığına vurgu yapan Remezan Arslan, abonelik sözleşmesi başlangıcından itibaren kullanılan sözleşmeler, elektrik faturaları gibi evrakların yer aldığı yoğun bir kağıt tüketiminin de söz konusu olduğunun altını çizdi. Bu tüketimin azaltılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Arslan, en büyük hedef kitleleri olan müşterilerini çeşitli sosyal projelerle tasarruf konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlattı. “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temeli doğayı korumak üzerine kurulu” diyen Remezan Arslan, bugüne kadar 1.7 milyonu aşkın müşterinin elektronik faturaya geçmesini sağladıklarını vurguladı. Sıfır kağıt tüketiminin zor bir hedef olduğunu ancak önceki yıllara oranla kağıt tüketimini azaltma yönünde çaba gösterdiklerini belirten Arslan, “Şirket olarak yapmış olduğumuz kağıt tüketimini nötrlemek adına Yeşil Dönüşüm Ormanları ismini verdiğimiz projeyle, hizmet bölgemizi ağaçlandırıyoruz. Yani doğadan aldıklarımızı, doğaya geri vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda hizmet bölgemiz olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 4 bin ağacı doğaya kazandırdık. 5 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını, 272 ton CO2 salınımının ve 19 bin kg atığın doğaya karışmasını önlemiş olduk” diye konuştu.