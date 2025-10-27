Uludağ Elektrik’ten meme kanserine karşı “Pembe Farkındalık”

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Elektrik, her yıl olduğu gibi bu Ekim ayında da “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yürüttüğü “Pembe Fatura Projesi” ile erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla kişiye hizmet veren şirket, faturalarını pembe renge dönüştürerek ve işlem merkezlerinde pembe kurdelelerle farkındalık mesajı veriyor. Proje kapsamında, 40-69 yaş aralığındaki kadınların meme kanseri taraması için aile hekimine, KETEM’e veya SHM’ye başvurabileceği hatırlatılıyor. Ayrıca, “pembe fatura kutuları” aracılığıyla vali, kaymakam ve muhtar gibi kanaat önderlerine farkındalık mesajları ulaştırılıyor. Kutularda erken teşhisin önemi anlatılırken, pembe kurdele ve bilgilendirici kartlar yer alıyor. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Enerji sektöründe hizmet vermek kadar toplumun sağlığına katkı sağlamak da bizim sorumluluğumuz. Kadın çalışan oranı yüzde 54 olan bir şirket olarak hem çalışanlarımızda hem müşterilerimizde farkındalık oluşturmayı görev edindik” dedi.

Şirket, yerel yönetimlerin desteğiyle farkındalık zincirini genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz gibi isimlerle görüşülerek projenin amacı paylaşıldı.