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Uludağ Enerji, Achievement Awards 2023’ten ödülle döndü

EMEA Finance’ın Londra’da bu yıl 16.’sını düzenlediği Achievement Awards 2023 Başarı ödüllerinde Uludağ Enerji ‘En İyi Yeniden Yapılandırma Sendikasyon Kredisi’ ödülüne layık görüldü.

Ali Şahin
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Uludağ Enerji, Achievement Awards 2023’ten ödülle döndü
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EKONOMİ/BURSA

İngiltere’nin saygın finansal iletişim medya kuruluşu EMEA Finance’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın dört bir yanından finans kuruluşları ve şirket temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte en başarılı projeler ve yenilikler ödüllendirildi. Yerel ve global ölçekte finansmana erişimin zorlaştığı, makroekonomik koşulların değişkenliğinin yüksek olduğu ancak bununla birlikte yatırımların tüm hızıyla devam ettiği bir dönemde sağlanan TL cinsinden, uzun vadeli proje finansman kredisi, finansal bakımdan olduğu kadar, Uludağ Enerji’ye ve tüm paydaşları ile birlikte iş modeline olan güveni de ortaya koymuştur. Kalkınmanın, büyümenin, ekonomik gelişimin temelinde yer alan enerjinin, kullanıcılara ulaştırılması için gereken yatırımların fonlaması için temin edilen söz konusu kredi uluslararası arenada yeni bir ödüle layık görülmüştür.Şirket, EMEA Finance’ın Londra’da bu yıl 16.’sını düzenlediği Achievement Awards 2023 Başarı ödüllerinde ‘En İyi Yeniden Yapılandırma Sendikasyon Kredisi’ ödülüne layık görüldü.
Uludağ Enerji adına ödülü alan Grup CFO’su Duygu Tokgöz yaptığı açıklamada elektrik dağıtım sektörünün iş modeli gereği yoğun yatırıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Uludağ Enerji Grup CFO’su Duygu Tokgöz, “Çalışmalarımızı, müşterilerimize en güvenilir, kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetini sunma amacıyla sürdürüyoruz. Akıllı enerji çözümleri, dijital dönüşüm, çevreye duyarlı ve sosyal politikalar ile daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, geleceğin enerji gereksinimlerini de şimdiden planlıyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu yolda, müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini sürekli kılmak için her adımda yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz” dedi.

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